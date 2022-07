Les exportations, transitant par le port d'Oran, sont en hausse constante ces dernières années. C'est ce qu'a indiqué le contrôleur de gestion à l'Entreprise du port d'Oran (EPO), Bourouis Sidi Ahmed. Se référant au bilan réalisé lors de la même période de l'année passée, il a souligné que «le volume des produits exportés à partir du port d'Oran ayant atteint, au premier semestre de l'année en cours, quelques 2,204 millions de tonnes, soit une hausse de 163% si l'on prend en compte les exportations de la même période de 2021, ces dernières ont été de l'ordre de 837.000 tonnes». En détails, «le ciment et le clinker en vrac constituent les principaux produits exportés avec 1,727 million tonnes», souligne le même responsable. «Ils sont suivis des produits ferreux avec 262.000 tonnes», a-t-il précisé, ajoutant que «le volume des exportations durant les six premiers mois de 2022 a dépassé celui de toute l'année écoulée, au cours de laquelle il a été procédé à l'exportation de 1,780 million tonnes de divers produits, dont le ciment et le clinker ont constitué plus de la moitié». Parallèlement, les importations ayant transité par le port d'Oran ont, durant la même période, diminué. Selon le même responsable, les importations «ont été baissées de 29% comparativement au premier semestre de 2021», ajoutant que «les importations ont atteint 3,386 millions tonnes, contre 4,793 millions tonnes en 202». Le contrôleur de gestion à l'Entreprise du port d'Oran a indiqué que cette baisse concerne essentiellement «les céréales qui viennent en tête des produits avec près de 1,3 million de tonnes». «Elles sont suivies des graines de soja avec 862.000 tonnes et des importations par conteneurs qui sont de l'ordre de 683.000 tonnes», a-t-il indiqué. L'industrie métallurgique constitue l'un des premiers secteurs exportant ses produits. Durant le premier trimestre de l'année en cours, le volume des exportations hors hydrocarbures à partir du port d'Oran a augmenté de plus de 185% par rapport à la même période de l'année précédente. La majorité des exportations est constituée de clinker, de ciment et du fer, l'exportation de ce produit a augmenté à hauteur de 500%, par rapport à la même période de l'année 2021. Implanté à Bethioua, dans l'extrême est de la wilaya d'Oran, le complexe sidérurgique algéro-turque, Tosyali, fait état des revenus de ses exportations d'une valeur de 450 millions USD réalisés durant le premier semestre 2022. La direction de la communication de cette société fait état «l'exportation, au cours des premiers six mois de cette année, de pas moins de 571.000 tonnes de produits ferreux», ajoutant que «la hausse enregistrée est estimée à 10% comparativement à la même période de l'année 2021». Cette quantité de produits ferreux a été exportée sous forme de rond à béton, de fils et de billes métalliques. Elle a été expédiée à partir des ports d'Oran, d'Arzew et de Mostaganem vers les Etats -Unis d'Amérique, l'Italie, la Belgique, la Roumanie, la Hollande, l'Allemagne, la Bulgarie, la Grèce, l'Angleterre, le Danemark, l'Irlande, la Tunisie et des pays africains, a-t-on indiqué. Entre bilans et perspectives, l'aciérie du groupe Tosyali vise l'exportation de pas moins de 1,5 million de tonnes de différents produits ferreux et réaliser, cette année, des recettes de l'ordre de 1 milliard de dollars.

Le groupe a, durant le premier semestre 2021, réalisé des revenus d'exportation de l'ordre de 370 millions de dollars.