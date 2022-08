Alors que la saison estivale entame son dernier mois, l'Algérie semble dépasser ces scénarios des précédentes saisons caniculaires meurtrières. La tragédie des incendies meurtriers de 2021, qui ont engendré un climat de psychose en Algérie, semblent avoir servi de leçon aux responsables du pays. Aussi, le plan anti-incendie incluant des campagnes de prévention et de sensibilisation contre les incendies a, semble-t-il, donné ses fruits. Impliquant le secteur de l'intérieur, de l'agriculture et celui de la défense nationale, le plan anti-incendie de l'été 2022 a vu la mise en oeuvre d'un programme de partenariat entre la direction générale des forêts et la Protection civile, directement concernées par ce plan, ainsi que les éléments des services de sécurité, dont la Gendarmerie nationale et l' ANP. Un plan de vigilance a été mis en place, dans le but de signaler et dénoncer les agissements criminels, notamment les incendies criminels émanant de pyromanes ou d'individus suspects. Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre, conjointement entre plusieurs corps constitués et ont abouti à des arrestations ou des mises hors d'état de nuire d'individus pyromanes. Bien que plusieurs régions aient enregistré des incendies importants, il n'en demeure pas moins que le degré de maîtrise et la célérité dans l'intervention des équipes concernées, auront permis d'éviter la réédition des scénarios de 2021. Le plan de vigilance qui a été élaboré et échafaudé à partir du mois de mars 2022, a englobé un certain nombre d'actions multisectorielles. Ainsi, des campagnes de sensibilisation et d'explication ont été menées sur le terrain, auprès des populations concernées, aux fins de les impliquer dans cette vaste opération. Le plan contre les feux de forêt a aussi bénéficié d'actions sectorielles coordonnées, notamment à travers des campagnes de nettoiement et de désenclavement des différentes surfaces forestières. Des caravanes de sensibilisation ont été menées, conjointement entre les différents intervenants, la Protection civile, la direction générale des forêts. En effet, des associations et d'autres éléments de la société civile ont été impliqués dans des actions de volontariat et de nettoiement à grande échelle des forêts et de leur environnement immédiat. Les agents relevant de la direction générale des forêts ont mis en place un plan de déblaiement et de dégagement des sentiers et routes forestières. Des pistes et des aires de stockage de produits entrant dans la lutte contre les incendies ont été réalisées, selon des récits rapportés par la presse. Des héliports servant pour l'atterrissage d'hélicoptères ont été envisagés, et même pour accueillir les avions utilisés dans la lutte anti-incendie. Pour sa part, la direction générale des forêts (DGF) a bénéficié d'une aide financière de 4 milliards de dinars afin de peaufiner son dispositif de lutte contre les incendies, et son système de contrôle et de suivi des opérations de lutte contre les incendies. Parmi les mesures urgentes prises également pour parer au plus urgent, le gel de production du charbon, notamment durant les fêtes de l'Aïd. Parallèlement, une opération de reboisement des surfaces touchées par les incendies spectaculaires d'août 2021 a été déclenchée. Ainsi, plus de 4 000 arbres de tous types ont été réinjectés après les incendies qui ont ravagé plusieurs parties du pays, notamment en Kabylie, au centre et à l'est du pays, principalement. L'une des grandes victoires dans ce cadre, est sans doute la réussite du plan de sécurisation et de protection des récoltes céréalières. Les instructions du président de la République, lors des différents Conseils des ministres en début d'année, ont finalement réussi à éviter les scénarios précédents. La protection des céréales des feux de forêt a marché, les céréales ont été récoltées. La Protection civile qui a mobilisé d'importants moyens de locomotion, héliportés et autres entrant dans la lutte contre les incendies, a fait montre d'une grande célérité et sens de professionnalisme dans la réactivité sur terrain. Des dizaines d'unités d'intervention et autant de postes avancés, créés pour la circonstance, ont été mobilisés à l'échelle nationale, notamment dans les zones sensibles. Avec des équipements et des encadrements à 100% algériens, le défi du plan national anti-incendie a été relevé. Chapeau bas messieurs des forêts, de la Protection civile et de l'ANP!