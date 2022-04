La chambre d'accusation près la cour de justice de la wilaya de Souk Ahras vient de transférer, devant le tribunal correctionnel, le dossier de plusieurs fonctionnaires, d'anciens et actuels élus ainsi que des chefs de services de l'APC d'Ouled Idriss. Les mis en cause sont impliqués dans des affaires de corruption, a filtré une source juridique qui précise que l'affaire se rapporte à l'octroi d'indus privilèges à une seule entreprise, notamment l'octroi de tous les marchés en dépit de la soumission de plusieurs autres. Un fait ayant, ont ajouté nos sources, suscité la colère de plusieurs entrepreneurs écartés de tout projet dans cette commune. Une plainte a été introduite par un groupe d'entrepreneurs au niveau des instances judiciaires de la wilaya de Souk Ahras, dénonçant les pratiques des responsables de la commune d'Ouled Idriss. Les investigations de l'enquête diligentée par la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Souk Ahras ont permis la découverte de plusieurs dépassements, d'autant que les mis en cause dans cette affaire ont, selon la même source, été cités nommément par les noms des plaignants (entrepreneurs) lors du dépôt de la plainte, outre des administrateurs, accusés dans la même plainte de complicité dans l'octroi de marchés à certaines entreprises au détriment d'autres qui ont les mêmes qualifications et même plus. L'enquête a abouti à la découverte d'agissements à caractère de corruption impliquant des fonctionnaires, d'anciens et actuels élus, des administrateurs, des chefs de services de plusieurs secteurs de la commune et de la daïra d'Ouled Driss (Souk Ahras). Il s'agit d'abus de fonction, octroi inexpliqué d'indus avantages, dans le domaine des marchés publics et dilapidation de deniers publics. Les mis en cause devront répondre de leurs pratiques, dans les tout prochains jours, devant le tribunal correctionnel de Souk Ahras. Les présumés impliqués dans cette affaire de corruption seront jugés en fonction des dispositions de la loi n°06-01, relative à la prévention et la lutte contre la corruption.