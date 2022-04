Que se passe t-il exactement au niveau du centre de formation professionnelle Abdelhak Benhamouda situé à Sidi Mabrouk dans la ville de Constantine? Pour quelle raison a-t-on suspendu les formations au profit des étudiants? Pourquoi spécialement, la branche informatique qui concerne le montage de réseaux est ouverte en Algérie et qui intéresse beaucoup de jeunes?. Une formation assurée par la société américaine «Cisco Systems». Une entreprise informatique spécialisée à l'origine dans le matériel réseau (routeurs et commutateurs ethernet), et depuis 2009 dans les serveurs. Ses programmes sont enseignés partout dans le monde, y compris en Algérie. Constantine, et à l'instar des autres centres de formation professionnelle que compte l'Algérie, a bénéficié de l'ouverture de cette branche qui est enseignée dans le centre de Sidi Mabrouk. Cependant, depuis quelque temps on s'écarte de l'essentiel dans cette formation. D'abord en suspendant les cours de formation, en excluant des étudiants ou carrément en refusant d'informer sur l'ouverture des sessions. C'est ce que nous avons appris auprès de plusieurs étudiants privés de cours malgré leur inscription. C'est le cas de ce jeune A. S. qui a porté l'affaire devant la justice après avoir s'être vu refusé l'accès aux sessions de formation malgré la confirmation de son inscription et son acceptation comme élève. Les documents en notre possession le prouvent. Ils contredisent même la requête adressée à l'avocat de la victime dans laquelle on nie son expulsion de la formation, mais aussi son inscription. Cependant, les captures d'écran, qui nous ont été remises, confirment que la victime a agi dans ses droits en respectant les délais(dates) que la direction a tenté de détourner. Si la victime a réussi a avoir gain de cause, beaucoup d'autres étudiants se sont vus écartés de cette formation sous prétexte qu'aucune session n'est ouverte pour l'heure. Pour se disculper, la direction a avancé le prétexte de la Covid-19 et le congé de maladie du formateur. Néanmoins les dates de la fermeture des sessions et le congé du formateur ne correspondent nullement à la période indiquée. Quant au motif de ce refus, motus et bouche cousue. L'entreprise américaine est-elle informée des faits? Autant de questions en suspens à l'instar du devenir des étudiants qui espèrent rejoindre au plus vite leur formation.