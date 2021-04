Les syndicats autonomes du secteur de l'éducation ont renoué avec le mouvement de protestation. Plusieurs actions ont été déjà entamées, d'autres devront avoir lieu dans les prochains jours.

Les enseignants ont organisé, hier, plusieurs manifestations de protestation à travers le pays, notamment à Béjaïa, Mostaganem, Oran, Mascara, Chlef, Oum El Bouaghi, Sétif, etc. Ils ont répondu à l'appel à la « dignité» lancé par les syndicats de l'éducation. Ils menacent même de boycotter les prochains examens scolaires. Comme à l'accoutumée, les conditions socioprofessionnelles ont été mises en avant pour justifier le recours à la grève.

Il s'agit principalement de la question des salaires et de la surcharge horaire, le classement de l'enseignement comme un métier pénible et, bien sûr, l'épineuse question de la retraite sans condition d'âge. Les récentes manifestations ont connu une certaine interaction syndicale. La première étincelle a été le retard dans le paiement des salaires des travailleurs du secteur de l'éducation au niveau de plusieurs directions de l'éducation.

Un retard ayant coïncidé avec le début du mois de Ramadhan et, surtout, la baisse du pouvoir d'achat et la surcharge des programmes. Ainsi, plusieurs formations syndicales ont déjà adhéré au mouvement de grève et d'autres devront le faire prochainement. Dans ce cadre, le Syndicat national des corps communs de l'Education nationale a entamé, hier et avant-hier, une grève de deux jours à l'appel du Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l'éducation (Snccopen). Les corps communs sont en colère contre «la politique d'atermoiement» du ministère de l'Education nationale concernant leurs doléances qui remontent à 2012.

Ils exigent le versement des primes pédagogiques et de documentation des laborantins, avec effet rétroactif, depuis leur intégration dans le secteur en 2012. Parallèlement, le Syndicat national indépendant des enseignants du Primaire a décidé d'organiser une manifestation le lundi 3 mai 2021, devant le siège du ministère de l'Éducation nationale, à Alger, pour faire aboutir ses revendications socioprofessionnelles.

En outre, les directeurs des lycées ont également prévu des actions.

«Notre but est de faire bouger la tutelle, de la faire sortir de son silence, mais surtout lui faire prendre en charge nos revendications», a déclaré le coordinateur national du Conseil national autonome des directeurs des lycées, dans un entretien accordé à El Watan.

Comme première action, les directeurs de lycées ont «décidé de boycotter l'encadrement des examens du baccalauréat et de tous les examens officiels, à savoir le baccalauréat sportif et les examens professionnels que les proviseurs encadrent». En outre, ils ont également décidé de «s'abstenir d'établir et d'étudier les dossiers de la prime de solidarité de 5000 DA».