Le gouvernement s'apprête à entreprendre des mesures concrètes et des décisions rigoureuses, dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Ces mesures concerneront notamment l'impôt sur la fortune. Le gouvernement préconise, à travers ce projet de loi de finances 2023, d'identifier minutieusement les personnes qui entrent dans la classe des «fortunés» pour pouvoir les intégrer dans la sphère des citoyens imposables, dans le cadre de l'impôt sur la fortune.

Le projet de loi fait allusion à la mise en place de mécanismes transparents tels la procédure inhérente à l'enquête approfondie, dans le but de faire l'inventaire réel du nombre de riches, le montant de leur fortune et l'impôt réel qu'ils déclarent font office pour le faire recouvrer par l'administration fiscale.

Il s'agit de processus qui doivent consacrer la justice sociale, dans le cadre de la nouvelle politique fiscale adoptée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une manière de rendre à l'Etat sa rigueur et son autorité. L'Etat c'est d'abord l'impôt, sans l'impôt l'Etat, n'a aucun sens. Cette démarche doit aussi toucher la catégorie des riches qui échappent au fisc. C'est l'objectif de projet de loi de finances 2023 dans son article 34 qui est soumis au Parlement pour enrichissement et étude. L'article 34 se propose comme l'amendement et le complément des dispositions de l'article 21 du Code de procédures fiscales.

Une révision dans le fond afin d'entreprendre des enquêtes approfondies et déterminer la tarçabilité de la fortune des personnes physiques, y compris celles dont les fortunes ne sont pas enregistrées sur le territoire national.

Ledit article du projet de loi de finances 2023 stipule que «les agents de l'administration fiscale peuvent entamer des enquêtes approfondies sur la situation fiscale globale des personnes physiques résidant sur le territoire national qui concernent l'impôt sur le revenu global (IRG) ou l'impôt sur la fortune».

Le même article stipule également que «les agents de l'administration fiscale peuvent inclure dans leurs enquêtes approfondies des personnes qui ne sont pas imposées sur le territoire national quand elles ont des engagements sur la même adresse des deux impôts en question. À partir de cette enquête, les agents de l'administration fiscale sont tenus de vérifier la conformité ou non entre les revenus déclarés et la situation financière et les éléments qui constituent le ‘‘nid'' fiscal». La coordination entre les agents de l'administration fiscale sera renforcée afin de pouvoir mettre en place un véritable tableau qui puisse inventorier les personnes physiques qui seront concernées par l'impôt sur la fortune. Cette nouvelle démarche fiscale sera mise en oeuvre en 2023 pour rendre à l'Etat son autorité sur le plan du recouvrement de ses droits fiscaux qui ont été, dans un passé récent, en dehors du circuit institutionnalisé.

La nouvelle politique fiscale qui sera mise en oeuvre par le gouvernement s'inscrit dans le sillage de la politique globale du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à faire de l'égalité devant la loi une réalité et non pas un slogan creux. Le laxisme qu'avait connu le secteur de la fiscalité avait exacerbé la corruption et l'impunité, sur ce plan. Une nouvelle loi fiscale qui tiendra compte de l'égalité face à la loi s'impose, voire est la bienvenue pour la majorité des Algériens qui aspirent à une justice sociale, y compris en termes de contribution fiscale dont le citoyen lambda a été pendant longtemps lésé par rapport aux catégories dont la fortune est parfois colossale et qui donne le tournis, qui n'est pas contrôlée et loin d'être imposable. Il faut soutenir toutes les démarches visant à rendre à la République ses droits et aux institutions de l'Etat leur valeur.