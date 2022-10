Voilà qui doit sérieusement interpeller le Makhzen sur la dramatique situation que vit le « joyeux royaume». En visite aux Pays-Bas, le 13 septembre dernier, des conseillers municipaux de la ville de Berkane se sont enfuis dès qu'ils ont posé le pied à l'aéroport d'Amsterdam, selon le journaliste marocain Ali Lmrabet. Ces élus refusent de rentrer à leur pays natal, le Maroc. La délégation est partie le 13 septembre dernier, de la ville marocaine de Berkane. Il s'agit d'un groupe de 13 personnes: le maire, les échevins, les conseillers et les employés de la municipalité de Berkane. Les membres du conseil, Mustapha Sebbani et Abdelghani Kili se sont volatilisés dans la nature. À ce jour, les conseillers sont toujours portés disparus et l'un d'eux a publié un cinglant message sur sa page Facebook: «Nous n'avions pas d'autre choix que de trouver la liberté et la justice en dehors de notre pays.»Terrible aveu qui vient d'un élu du peuple marocain. L'incident a fait les choux gras de la presse néerlandaise qui a commenté «l'événement» en long et en large allant jusqu'à fouiller dans les archives. Les journalistes ont alors fait une belle découverte: il y a vingt ans, 12 conseillers de Berkane ont également fui lors d'une visite à Bondy, une commune française située dans la banlieue nord-est de Paris. Ainsi, le conseil municipal de Berkane avait perdu un tiers de ses membres d'un seul coup. Bien évidemment, les conseillers municipaux sont mieux lotis au plan économique. Ils sont mieux payés, mieux logés et ont plusieurs facilités et autres avantages sociaux que leur offre de droit leur statut d'élus du peuple. Que dire alors des chômeurs sans revenus, des femmes sans ressources et qui ont à leur charge des enfant en bas âge. Les signaux sociaux sont au rouge. La pauvreté gagne du terrain et le royaume toujours convalescent après la pandémie de Covid-19 n'arrive plus à se remettre face à une inflation galopante. La presse marocaine ne fait plus l'impasse sur cette situation sociale inquiétante Selon une enquête publiée par le journal marocain L´Opinion,10 millions de personnes, soit presque un tiers de la population globale, vivent avec moins de 2 dollars par jour. Le même quotidien souligne qu'un quart de la population est dans un état d´extrême pauvreté, tandis que 80% des Marocains reçoivent un bas salaire qui leur permet tout juste de subsister.