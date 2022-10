Il se passe bien des choses au « joyeux royaume» du Maroc. En visite aux Pays-Bas, le 13 septembre dernier, des conseillers municipaux de la ville de Berkane se sont enfuis dès qu'ils ont posé le pied à l'aéroport d'Amsterdam, selon le journaliste marocain Ali Lmrabet. Ces élus refusent de rentrer dans leur pays natal, le Maroc. La délégation est partie le 13 septembre dernier, de la ville marocaine de Berkane. Il s'agit d'un groupe de 13 personnes: le maire, les échevins, les conseillers et les employés de la municipalité de Berkane. Les membres du conseil Mustapha Sebbani et Abdelghani Kili se sont volatilisés dans la nature. A ce jour, les conseillers sont toujours portés disparus et l'un d'eux a publié un cinglant message sur sa page Facebook: «Nous n'avions pas d'autre choix que de trouver la liberté et la justice en dehors de notre pays».Terrible aveu qui vient d'un élu du peuple marocain.