Les citoyens ont voté, hier, pour élire leurs représentants au Parlement, dans des conditions favorables, avec le respect des gestes barrières contre la Covid-19. Les services de sécurité ont accomplis un travail remarquable. Les électeurs étaient au rendez-vous, dès les premières heures de la matinée. La participation était entre timide, dans certains bureaux et appréciable, dans d'autres. Mais à Constantine, comme dans d'autres wilayas la plupart des électeurs préfèrent accomplir leur devoir électoral en fin d'après-midi.

Comme nous l'avons constaté dans plusieurs bureaux et centres de vote, le calme et la sérénité ont été les maîtres- mots de la situation, si l'on excepte cet incident à l'école primaire El Moutanabbi située à Ziadia à 200 mètres du domicile d'une citoyenne, la soixantaine, qui a été privée de son droit de vote. En effet, munie de sa carte de vote et de sa pièce d'identité, Madame Chafika Amiour, mère de famille, qui a pourtant toute sa vie voté dans ce centre s'est retrouvée exclue, car son nom n'était pas sur la liste des électeurs. Malgré son insistance et celle de son fils, le chef de centre n'a rien voulu savoir l'invitant à quitter les lieux et à aller se plaindre ailleurs. Pourtant l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), a annoncé que «les électeurs et les électrices peuvent exercer leur devoir de vote, dans le cadre des élections législatives, sur simple présentation d'une pièce d'identité jointe, si possible, à la carte d'électeur; la dame a été, cependant empêchée d'exercer ce droit. «Le comportement du chef de centre a été incorrect», comme nous a confié cette dame sur les lieux. Autrement, jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse tout se déroule dans de bonnes conditions. Mehdi vient de sortir du bureau de vote. Il nous confie: «Je viens d'accomplir mon devoir et mon droit en même temps, la chance est pour les candidats libres, je n'ai plus confiance en ces partis politiques qui viennent uniquement vers le citoyen quand il s'agit d'élections législatives ou locales».

Même chose pour cette jeune fille qui souligne qu'« il fallait voter voilà que c'est fait, souhaitant que cette fois, on ne sera pas déçu comme par le passé». Un autre jeune s'est laissé dire: «Je suis venu exprimer ma voix, mais pour personne, je voulais marquer ma participation, mais franchement je n'ai été convaincu par aucun parti ni candidat libre». C'est dans la même atmosphère que les élections se sont déroulées dans les autres communes de la wilaya, à la nouvelle ville Ali Mendjeli, notamment. Contrairement aux fois précédentes, les électeurs se sont exprimés avec le sourire, avec moins de stress. L'appel au boycott n'a eu donc aucun impact sur les électeurs, à Constantine.