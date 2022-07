Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé un décret dans lequel il a convoqué le corps électoral pour des élections locales partielles au niveau des certaines communes des wilayas de Bejaia et de Tizi Ouzou. Il s'agit des communes de Feraoun, M'sisna, Akbou et Toudja pour la wilaya de Bejaia. S'agissant de la wilaya de Tizi Ouzou ce sont les communes d'Ait Mahmou et celle d'Ait Boumahdi qui sont concernées par cette consultation électorale partielle qui aura lieu le 15 octobre prochain.