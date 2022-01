À l'occasion de la CAN et afin de vivre les matchs des Verts dans l'ambiance des rencon-tres, des écrans géants ont été installés dans 10 communes de la wilaya d'Annaba. Une initiative de la direction de la jeunesse et des sports de la même ville. Une action encouragée par les autorités locales de la wilaya qui ont contribué à l'achat de 10 écrans géants. Ces derniers seront installés au niveau des infrastructures relevant de la direction de la jeunesse et des sports et des places publiques. Les écrans de projection sur les espaces publics restent tributaires des conditions climatiques. En cas de mauvais temps, ces écrans seront installés sur des places publiques couvertes. Cette initiative a suscité une grande satisfaction au sein des habitants de la wilaya d'Annaba.