Comment faire face aux feux de forêts? Après deux étés «horribles», le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris des décisions fortes. La première concerne l'acquisition de quatre grands avions bombardiers d'eau pour permettre aux agents de la Protection civile de lutter contre les feux dans les zones les plus enclavées. Le premier de ces «cracheurs d'eau» sera réceptionné dans les prochains jours. C'est l'annonce faite, jeudi dernier, au Parlement par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad.

«La réception du premier bombardier d'eau se fera au mois de décembre prochain», a fait savoir le ministre devant les députés. «Les trois autres appareils commandés par l'Algérie suivront au courant de l'année 2023», a-t-il ajouté. Brahim Merad rassure, dans ce sens, que l'Algérie sera prête, l'été prochain, pour faire face aux feux de forêts. Surtout que l'autre décision prise par le chef de l'État sera concrétisée durant les prochains mois. Il s'agit des drones de surveillance des feux des incendies. Le chef de l'État a ordonné de mettre en place ce système de surveillance. Au moyen d'une caméra thermique à infrarouge, ces drones peuvent détecter des feux quasi invisibles à l'oeil nu, des feux de racines qu'on appelle «consumations lentes». Ce qui doit permettre une intervention rapide avant qu'ils ne «flambent». Brahim Merad annonce que les premiers drones seront opérationnels l'an prochain. Cerise sur le gâteau, ils seront fabriqués en Algérie. «Nous allons entamer le développement de drones de fabrication algérienne à travers l'initiative lancée par la Délégation nationale aux risques majeurs», a-t-il indiqué.

«La sortie du premier modèle se fera en 2023, lequel sera utilisé dans la surveillance, l'alerte et la prévention», a-t-il poursuivi. Une bonne nouvelle des plus rassurantes afin d'éviter les drames que l'on a connus durant les deux derniers étés. Surtout qu'à la sécheresse et au réchauffement climatique, l'Algérie sera de plus en plus en proie aux feux de forêts. Ces dispositifs permettront de protéger la faune, la flore et sauver des milliers de vies humaines.

Le ministre de l'Intérieur annonce une autre bonne nouvelle de fin d'année. Elle concerne ceux qui rêvent d'une carrière dans la police. L'âge limite d'accès à ce corps constitué sera revu à la hausse. Brahim Merad a fait savoir que la limite d'âge requise pour pouvoir accéder aux rangs de la Sûreté nationale sera élevée à 28 ans. «Suite à une étude approfondie des dispositions et des nouvelles conditions liées aux opérations de recrutement dans les rangs de la police, il a été décidé de reconsidérer cette condition d'âge en la portant selon les grades entre 19 et 28 ans» a-t-il assuré. «Cela afin de permettre à une plus grande partie des jeunes Algériens de participer aux concours organisés, et de consacrer le principe d'égalité des chances pour l'adhésion de ces jeunes aux corps de sécurité», a-t-il expliqué. Pour rappel, l'âge limite est actuellement de 23 ans pour le grade d'agent de police et 25 ans pour celui des lieutenants. Enfin, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a évoqué la fin des plaques d'immatriculation comme on les connaît actuellement.

Le changement concerne la suppression de l'indicatif de la wilaya. «Cette opération sera effectuée à travers la modernisation de la carte d'immatriculation et le changement du système d'immatriculation par l'attribution d'un numéro d'immatriculation national unique pour chaque véhicule et à vie pendant toute la durée de sa mise en circulation», a-t-il révélé. «Le projet de décret se trouve actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement», a conclu le ministre de l'Intérieur.