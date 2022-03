Les membres de la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'APN comptent organiser des missions d'information auprès des opérateurs économiques. C'est ce qu'a indiqué, lundi, un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Le but fixé à cette nouvelle mission est de s'enquérir des préoccupations des opérateurs économiques, dans les différentes wilayas du pays et de recenser les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment les entraves bureaucratiques, précise le même document. Dans cette optique, ladite commission s'est réunie, avant-hier, pour arrêter le programme des missions d'information temporaires, au niveau de plusieurs wilayas. «Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du soutien aux opérateurs économiques et vise à les encourager à profiter des opportunités d'investissement disponibles», a souligné le président de la commission, Smaïl Kouadria. Par ailleurs, si la mission d'information de l'APN sur la pénurie de l'huile de table a rendu public, récemment son rapport, les membres de commission du Conseil de la nation n'ont pas encore dévoilé les résultats de leur enquête sur le terrain, diligentée sur le même sujet. Rappelons que suite aux perturbations qu'a connue l'huile de table ces derniers temps, à travers plusieurs wilayas du pays, la même commission de l'APN avait conduit une mission d'information à travers des unités de production d'huile, situées dans les wilayas d'Alger, Oran, Béjaïa, Annaba et Oum El Bouaghi. Les résultats de cette enquête ont accablé les producteurs et le département de Kamel Rezig, dont les services qui ont diffusé des statistiques irréalistes, n'ont pas déployé leurs commissions de contrôle pour prévenir la pénurie. Il est reproché au ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, de prendre des décisions «improvisées», à l'image de celle visant à interdire la vente d'huile de table aux mineurs ou aux personnes de moins de 18 ans. Bien que les rumeurs, relayées sur les réseaux sociaux, aient créé des perturbations et des tentions autour de ce produit, la crise a été aggravée par le silence des services du ministère du Commerce, lesquels, tout en réduisant les causes de la pénurie à la spéculation, ont tenté de faire porter le chapeau aux détaillants.

La commission accuse les producteurs de «contribuer, de manière significative, à la crise de la pénurie d'huile de table en la fournissant au niveau des distributeurs exclusifs et agréés, tandis que les grossistes et les détaillants recevaient des quantités limitées, à intervalles irréguliers.

La commission a révélé d'autres lacunes, liées, entre autres, à la manipulation de la domiciliation bancaire, etc.