La commission de discipline du FLN a infligé des sanctions disciplinaires allant jusqu'à la radiation définitive des rangs du parti contre une trentaine de cadres dirigeants, dont des parlementaires et des membres du comité central. Ces sentences ont été prononcées par la commission de discipline, qui s'est réunie les 19, 20 juin derniers pour examiner un certain nombre de dossiers que lui avait soumis le secrétaire général du parti, Abou El Fadl Baâdji. Les membres de ladite commission ont examiné les cas des membres du comité central qui se sont présentés aux récentes élections locales sur des listes d'autres partis politiques, des parlementaires, de la présidente de l'APW de la capitale, ainsi que les dossiers de ceux ayant pris part à l'assaut contre le siège du parti, le 9 septembre 2021, ayant fait l'objet de.condamnation prononcée par la justice.

La commission a «décrété» la sanction la plus sévère contre le sénateur Fouad Sebouta, ancien journaliste de l'Entv; les députés Zakaria Bedroun et Mohamed Reda Djouahra ainsi que Mohamed Amari, ancien membre du bureau politique et Liès Saâdi, ancien député et membre dirigeant du parti ont été carrément exclus du parti. D'autres mis en cause se sont vus infliger la sanction de gel de leurs fonctions au sein du parti. Outre les deux sénateurs de la wilaya, des députés élus en juin 2021 sur la liste du parti à Mila, Saïda et à Alger figurent également sur la liste noire. À ce propos, le SG avait révélé, à l'occasion de l'installation de la commission de préparation du 11e congrès du parti, que 20 membres du comité central, qualifiés de «perturbateurs», n'ont pas été invités aux préparatifs de ces assises. Il avait aussi rappelé que «pas moins de 31 membres du CC se sont présentés aux dernières élections législatives et locales sur des listes d'autres partis». Ces derniers ont été radiés des rangs du parti, en appliquant strictement les dispositions de l'article 18 du règlement intérieur du parti. La date du congrès sera fixée par la commission de préparation, en fonction de l'avancement de ses travaux. Les cinq avant-projets de documents qui seront soumis au débat lors de ce rendez-vous sont en cours d'élaboration par les sous-commissions installées à cet effet. Le SG avait, en outre, lancé un autre chantier consistant en «la suppression d'une multitude de mouhafadhas et des kasmas parallèles» héritées du temps de Amar Saâdani.