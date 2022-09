Les décisions prises, hier, en Conseil des ministres renseignent sur cette volonté du président de la République d'accélérer la cadence durant cette année 2022 à laquelle il veut imprimer un cachet économique. En plus des autres chantiers annoncés, deux d'entre eux retiennent véritablement l'attention: le premier concerne le secteur hautement sensible de la santé et le second porte sur le transport aérien et maritime. Ces deux grands dossiers ont été très sollicités durant la grave pandémie de Covid-19 qui a ébranlé la planète entière. Ainsi, le chef de l'État a ordonné, hier, l'accélération des procédures en vue de ficeler un partenariat avec les Allemands et les Qataris pour la construction de nouveaux hôpitaux en Algérie. Sérieusement ébranlé par la dernière pandémie, le secteur de la santé a certes fait de son mieux, mais a besoin de nouvelles infrastructures modernes et mieux adaptés aux besoins d'une population en constante augmentation. L'ambition du président de la République dans ce secteur ne date pas d'hier. En février dernier, il a eu à évoquer, en Conseil des ministres, le projet de réalisation d'un hôpital moderne en Algérie, en partenariat avec l'Allemagne et le Qatar. Lors de cette réunion, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'obligation de commencer les préparatifs pour la réalisation de cette grande infrastructure avec laquelle il veut marquer son passage à la tête de la République. «Je voudrais que nous construisions ensemble un grand hôpital à Alger. Un établissement qui couvre toutes les spécialités de la médecine», a soutenu le président de la République dans un entretien qu'il a accordé, en novembre 2021, à l'influent quotidien allemand Der Spiegel, soulignant que l'Algérie serait disposée à financer une «grande partie» de ce projet. Sur les colonnes du même journal, Tebboune a mis en relief la qualité des relations politiques entre l'Algérie et l'Allemagne. «Les Allemands nous ont toujours traités avec respect, ils ne nous ont jamais traités avec arrogance, et il n'y a jamais eu de désaccord sur la politique étrangère», a-t-il souligné. L'opportunité est inespérée, dans ce contexte de la guerre ukrainienne, et où les Allemands sont à la recherche de la moindre ressource pour sécuriser leurs approvisionnements énergétiques.

Le deuxième, grand dossier annoncé, hier, par le Président tient en l'ouverture du transport maritime et aérien au privé.. C'est une révolution! Jusque-là, le ministère des Transports a donné son accord de principe à seize demandes d'investissement dont neuf relatives aux services de transport aérien public des voyageurs et des marchandises.

Ces accords de principe ont été proposés dans le cadre de la promotion de l'investissement dans ce secteur soit avec des partenariats public-privé ou privé-privé en attente du parachèvement des dossiers requis des opérateurs économiques. Cependant, ces dossiers sont restés dans les tiroirs en raison d'«obstacles juridiques relatifs à l'acquisition et le traitement des nouveaux équipements des investisseurs». Hier, le Président a ordonné que cessent toutes ces lourdeurs et d'accélérer la cadence.