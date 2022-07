Trans American Aquaculture (TAA, Hondo, Texas) et son partenaire algérien Aqua Continentale ont signé un protocole d'entente le 28 juillet à Alger pour réaliser conjointement une ferme aquacole dans la wilaya de Relizane qui produira jusqu'à 1000 tonnes de crevettes destinées à la consommation locale et à l'exportation vers l'Europe. Lors de la cérémonie de signature, Adam Thomas, P-DG de TAA, a déclaré: «TAA travaillera avec Aqua Continentale pour développer un couvoir similaire à celui du Texas et transférera le savoir-faire nécessaire pour élever des géniteurs et réussir la commercialisation de son produit». TAA est une société aquacole privée créée en 2017 par des éleveurs de crevettes équatoriens et des partenaires américains qui ont reconstruit et modernisé une ferme de crevettes abandonnée de 765 hectares dans le sud du Texas. Aujourd'hui, la ferme comprend un couvoir et une installation de géniteurs et produit 1 million de livres de crevettes de haute qualité en utilisant des principes et des techniques biologiques. Abaoub Madjid, P-DG d'Aqua Continentale, a déclaré: «L'échelle et la technologie de l'agriculture américaine sont bien adaptées à une application en Algérie, et je suis fier de travailler avec TAA pour lancer la toute première ferme de crevettes en Algérie en utilisant des technologies de pointe respectueuses de l'environnement.´´ Ce projet a été réalisé grâce au travail du bureau de l'International Trade Administration (ITA) de l'ambassade des États-Unis en Algérie, qui a émis un avis numérique pour une opportunité de contrat d'exportation aux entreprises américaines préqualifiées dans le domaine de l'aquaculture. ITA est une division du département américain du commerce qui relie directement les fournisseurs américains aux opportunités d'affaires avec les entreprises algériennes.