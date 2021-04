La société de l'eau de l'assainissement de Constantine a ainsi décidé de couper l'eau aux usagers depuis le début du mois de Ramadhan, obligeant les abonnés à aller s'approvisionner ailleurs, dans des sources sauvages. Munis de bidons comme à l'ancienne où l'eau n'arrivait qu'une fois tous les 20 jours, les citoyens traversent des kilomètres à pied pour s'alimenter. Comment expliquer cette défaillance? Pourquoi ce manquement à ses engagements? Et pourquoi faire confiance à une société qui a prouvé ses incompétences et ses limites? Les citoyens ont exprimé leur mécontentement, eux à qui on coupe l'eau au moindre retard de payement, alors que cette même eau est rarement disponible, néanmoins, la Seaco est inconsciente de sa bêtise. Que cache cette mauvaise gestion si ce n'est pousser le citoyen à occuper et couper la route, comme l'ont laissé entendre plusieurs habitants des cités où l'absence d'eau est une règle quotidienne? La seule excuse à chaque fois avancée par cette société, «ce sont les travaux». Des travaux qui n'en fissent pas, des trous laissés partout, des routes impraticables après chaque intervention, sans que jamais l'eau soit présente même quelques heures dans la journée. Toutes les promesses et les engagements de cette société n'ont pas été respectés, pour ne pas dire inexistants. Dans d'autres quartiers, on va dire les plus chanceux l'eau est présente 5 heures par jour. Pourtant ce n'est pas l'eau qui manque, le barrage est plein et cette société n'a aucune excuse. Elle continue de priver les citoyens d'un droit absolu, un droit qu'ils payent et dont ils n'en profitent nullement. La situation date depuis plusieurs années et à cela s'ajoute le souci énorme des fuites constatées dans plusieurs zones. Des fuites considérables, qui font perdre à l'Etat un argent fou.

La société ne cesse de faire parler d'elle dans la presse nationale et locale, mais ne semble aucunement être gênée et poursuit une politique de gestion décevante, en 2021.