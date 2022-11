L'opérateur historique Mobilis a enregistré, durant le premier trimestre de 2022, une hausse de 23% dans son chiffre d'affaires, comparativement à la même période de l'année 2021. Par ailleurs, sur une période des 10 derniers mois, le CA de cet opérateur a enregistre une évolution nette de l'ordre de 12.4%, selon les déclarations du président- directeur général de Mobilis, Chawki Boukhezzani.

Dans le même sillage, il annoncera que le chiffre d'affaires de son entreprise devra connaître une nette évolution pour atteindre, à fin 2022, «quelque

135 milliards de dinars, soit l'équivalent de 1 million de dollars». De l'avis de Boukhezzani, «tous les indicateurs et les données actuelles annoncent que Mobilis devra réaliser des CA dépassant ceux annoncés jusque-là».

Poursuivant la lecture du bilan de sa compagnie, il a fait état d'un bond quantitatif au niveau de la clientèle, qui est passée de 19 millions en 2021 à plus de 21 millions d'abonnés en 2022. Pour le premier responsable de Mobilis, ce sont les éléments du bilan le plus positif de l'histoire de cet opérateur. Le P-DG de l'opérateur historique a estimé, sur un autre registre, que «les abonnés de Mobilis bénéficient, maintenant, d'une meilleure connexion et d'une meilleure couverture, au niveau national», a-t-il confié encore.

Il convient de rappeler que le marché de la téléphonie mobile en Algérie a le vent en poupe. C'est ce que révèle le rapport périodique de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques l'Arpce, informe note que «le parc de téléphonie mobile (GSM, 3G & 4G) a enregistré une légère hausse de 3,98%, passant de 45,839 millions abonnés au 2ème trimestre de l'année 2021, à 47,665 millions d'abonnés au 2ème trimestre de l'année 2022».

Les trois opérateurs Ooredoo, Djezzy et Mobilis semblent bénéficier d'une embellie et d'une reprise du marché de la téléphonie, qui devra se prolonger tout au long de l'année 2023. C'est le cas de l'opérateur Ooredoo qui a, également, enregistré une légère hausse au niveau du nombre global des abonnés, avec un taux passant de 30,76% à plus de 30,78%, durant le deuxième trimestre de l'année en cours. Pour ce qui est de l'opérateur Djezzy, le taux des abonnements post-payés est passé de 29,19% à plus de 29,58% au deuxième trimestre de cette année. Optimum Télécom Algérie a également vu le nombre de ses clients augmenter durant le deuxième semestre de l'année 2022, passant de 14661938 à 14672432 abonnements, note encore le rapport de l'Arpce.

De manière générale, «le parc global des abonnés prépayés a enregistré une hausse de 0,02%, passant de 45,044 millions d'abonnés au 1er trimestre de l'année 2022 à 45,052millions d'abonnés au 2ème trimestre de l'année 2022».