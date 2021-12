La nécessité de prendre des mesures d'urgence pour relancer l'économie nationale, à travers la dynamisation de l'investissement en tant que principal moteur de l'économie nationale, passe par la levée de toutes les entraves au bon déroulement de l'investissement, condition sine qua non pour la création d'un climat favorable à l'investissement. Dans cette optique, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le médiateur de la République «de la prise en charge des préoccupations des investisseurs porteurs de projets, dans le cas où celles-ci sont en suspens pour des raisons bureaucratiques». Au titre de cette instruction, un état des lieux, en vue d'apporter les solutions adéquates à une restructuration profonde, a été opéré.

À cet égard, Brahim Merad, médiateur de la République, a, lors de sa visite dans les wilayas d'El Tarf et d'Annaba, fait savoir que le nombre de projets d'investisseurs en souffrance se compte par centaines, à travers le pays, avec une moyenne de 10 à 20 projets par wilaya. Dans le même sillage, il a indiqué que, depuis 2021, la médiation de la République a reçu 57 500 requêtes. S'agissant des entraves empêchant l'entrée en production de nombreux projets, dont les travaux sont terminés et les équipements installés, «elles sont liées au statut juridique des terrains, aux permis de construire, aux autorisations d'exploitation et au raccordement aux réseaux de gaz, d'électricité et d'eau», a-t-il relevé. Dans ce sens, le médiateur de la République a souligné le rôle de l'administration dans l'accompagnement des investisseurs il a mis en avant sa contribution dans le cadre de la nouvelle dynamique économique initiée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a également affirmé que les instructions du chef de l'Etat stipulent clairement que «tout ce qui a été réalisé doit être ouvert et entrer en production pour générer des emplois», soulignant que la médiation de la République déploie tous ses efforts pour mener avec succès la mission dont elle est chargée, en vue de trouver des solutions adéquates au profit des investisseurs.

Par ailleurs, lors de sa visite à El Tarf, Brahim Merad a été informé de la régularisation de la situation de sept unités de production disposant d'importantes capacités à même de créer une grande dynamique économique, dont l'unité du clinker, réalisée dans le cadre d'un partenariat avec un opérateur étranger, fixant comme objectif de créer 300 emplois permanents. Dans son périple, Merad a également visité l'usine de transformation de bois et de production de panneaux en bois au sein de la zone industrielle d'El Matroha, dans la commune d'El Tarf. Une unité dont la situation a été régularisée, après avoir accusé un grand retard, lui permettant d'entrer en activité immédiatement en procurant 300 postes d'emploi permanents et en fournissant un produit, également.

À la wilaya d'Annaba, Merad a mis en exergue l'engagement des hautes autorités du pays pour lever les contraintes. Il a affirmé, dans ce sens, que lever les entraves et instaurer un climat favorable aux investisseurs, dont les projets sont bloqués, constitue «un impératif et un engagement des hautes autorités du pays». Visitant un investissement bloqué dans la zone industrielle d'Aïn Seïd, commune d'Aïn Berda, Brahim Merad a estimé «inadmissible de laisser des investissements générateurs de richesse et d'emplois coincés pour des raisons qui incombent, en grande partie, à l'administration». Il a ajouté que les investissements concrétisés et aptes à entrer en activité et dynamiser le développement «bénéficieront de l'accompagnement nécessaire pour le démarrage de leurs activités et la création d'opportunités d'emplois». Il a souligné à ce titre, que «l'administration est tenue de trouver des solutions et les mécanismes afin d'éliminer les obstacles freinant les investissements (...)». Le financement par la banque, a été soulevé, lors de la visite du médiateur à l'unité de production de transformation du plastique, appelée à créer 140 emplois, mais bloquée suite à des difficultés relatives au financement bancaire. Un problème qui relève des prérogatives de la Commission nationale des investissements. Merad a promis de transmettre les doléances...

Au-delà, le médiateur de la République a pris connaissance des difficultés et des entraves rencontrées par des minoteries et les écueils administratifs rencontrés par les investisseurs désirant changer la nature de leur activité. La visite de Brahim Merad s'est terminée par l'installation aux sièges des wilayas d'El Tarf et d'Annaba, des nouveaux délégués de wilayas de la médiation de la République dans leurs fonctions.