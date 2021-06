Liste indépendante «Sawt Ahrar Soummam», liste «Parti la voix du peuple» (PVP), le RND, le Parti de l'Avenir et d'autres listes malheureuses au dernier scrutin des législatives anticipées dans la circonscription de Béjaia ont déposé, hier, des recours auprès de la représentation de l'Autorité nationale indépendante les élections (Anie) à Béjaia. Les malheureux candidats étaient, hier, en conclave pour décider des suites à donner à leur démarche.

Massinissa Ouari, Abdelkrim Benzenati et Karim Bourai, pour ne citer que ceux là, ont estimé que « le scrutin comportait des irrégularités» à plusieurs niveaux d'organisation, dont, notamment, citent-ils, «l'ouverture des bureaux très tôt le matin» et leur fermeture, presque pour leur totalité, avant midi» sur fond d'un «argument sécuritaire farfelu», affirment-il, encore.

Dans la majorité des recours, il est demandé à l'autorité de «réexaminer les résultats enregistrés à l'issue de l'opération de dépouillement du scrutin des législatives anticipées dans la circonscription de la wilaya de Béjaïa». L'abcès de fixation s'oriente vers «le centre de vote de la commune de Tala Hamza», qui, «à lui seul, a totalisé plus de 60% des voix exprimées au niveau de toute la circonscription de la wilaya», soutiennent-ils. «Il est fort improbable qu'un seul centre puisse enregistrer autant de votants (3400), sachant les conditions qui ont entouré l'opération de vote dans la wilaya de Béjaïa», soupçonnent-ils.

«Il est fort improbable, voire impossible, qu'un seul centre puisse enregistrer autant de votants, dont le nombre dépasse plus de 3 000 sur les 4.400 au niveau de la wilaya, en moins de deux heures et dans les conditions qui ont entouré l'opération de vote», se montre convaincu le candidat Abdelmalek Benzenati, auteur d'un premier recours fait le jour du vote, qui s'est soldé par la fermeture et l'annulation de l'opération de vote au centre de vote de Boukhlifa. Le recours déposé fait suite au fait que «le président du bureau est lui le directeur de campagne de la liste indépendante «El Amal el moustakbal».

Les représentants des partis et des listes indépendantes sont particulièrement irrités par la fermeture «prématurée» de tous les centres de vote, soit à dix heures du matin ainsi que «le refus de l'autorité locale de la même commune de m'indiquer le lieu exact de l'opération de dépouillement, qui s'est tenue en catimini», reproche le même candidat. Sur une vidéo diffusée dans la soirée, la population de Tala Hamza est sortie dans la rue pour se démarquer des résultats annoncés et surtout pour s'en prendre à l'un des candidats du FLN qui se trouve être le vice-président de la même commune.

Unanimement, les candidats protestataires exigent de l'Autorité nationale indépendante les élections (Anie) «l'annulation des résultats de ce centre et l'installation d'une commission d'enquête sur l'identité et l'empreinte des 3000 votants, qui ne peuvent tous accomplir leur devoir en deux heures de temps. Il est utile de rappeler que le Front de Libération nationale s'est taillé la part du lion à l'issue de ce scrutin marqué par une abstention massive, en raflant huit sièges sur les neuf qui échoient à la wilaya. Le siège restant a été remporté par un candidat d'une liste indépendante.