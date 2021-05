Au terme d'une rencontre avec les représentants de 16 partis politiques, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) Mohamed Charfi, a annoncé la mise en place d'un cadre de concertation, dénommé cellule de coordination entre l'Autorité et les partis politiques, afin de coordonner conjointement leurs actions sur le terrain. Son rôle? «Encadrer les représentants des partis au sein des bureaux de vote et de suivre en toute transparence les différentes opérations de dépouillement, conférant ainsi davantage de crédibilité aux élections».

En termes clairs, les partis politiques et les candidats indépendants devront assumer leurs rôles d'observateurs des bureaux et centres de vote, sans compter la garantie d'assister aux opérations de dépouillement.

Par ailleurs, des groupes de travail sont également à constituer, conjointement entre l'Anie et les partis en lice durant ces élections législatives. Au-delà des résultats et des accords passés, à l'issue de la réunion marathonienne entre l'Autorité nationale indépendante, des élections et les représentants des partis politiques, c'est surtout le résultat de l'opération d'étude et d'épluchage des listes qui attire l'attention. En effet, une première lecture des résultats de cette première phase du processus électoral laisse entrevoir une nouvelle ère, pour l'institution législative nationale.

Cela pourrait même créer un précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Selon l'Anie, 1 483 listes, dont 646 représentant celles des partis, contre 837 représentant les indépendants ont été agréées.

À la lecture de ces résultats transitoires, on est d'abord tenté de dire que la bataille des législatives promet d'être rude et qu'elle sera inédite, à plus d'un titre.

Aussi, la future Assemblée populaire nationale ne ressemblera à aucune autre dans l'histoire parlementaire de l'Algérie indépendante, ni dans sa composante, jeune et instruite, ni dans sa «virginité» politique, ni dans les missions historiques décisives qui lui seront confiées.

La future APN sera composée d'une mosaïque hétéroclite qui, gageons qu'elle fera pencher la balance des forces et des équilibres politiques, idéologiques, économiques et sociaux au sein de l'hémicycle, qui jusque-là, relevaient exclusivement de certains partis politiques. Un signal fort et une volonté manifeste d'aller, sans ambages, vers une nouvelle ère parlementaire singulièrement différente. De quoi affoler une classe politique accrochée à ses dogmes et à ses sacro-saints privilèges. Du coup, l'on assiste à une levée de boucliers qui ne dit pas son nom et qui renseigne sur l'état de panique qui sévit dans les principaux quartiers généraux de certains partis politiques. Normal, diront certains, puisque même le jeu des alliances ne pourra pas leur permettre de jouir d'une présence confortable au sein de l'hémicycle.