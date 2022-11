Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, hier à Alger, une délégation du Mouvement palestinien «Hamas», conduite par Zaher Jabarin, chef du bureau des prisonniers et des martyrs au sein du mouvement. Cette rencontre témoigne de la détermination de la résistance palestinienne, mais également de l'Algérie de porter la voix de la Palestine et surtout de renforcer les liens à l'effet de consolider les résultats de la conférence de réconciliation qui s'est tenue à Alger le 15 octobre dernier. Sachant que le seul intérêt de l'Algérie est de parvenir à l'union de toutes les factions, sans aucune arrière-pensée, les Palestiniens prennent conscience de l'opportunité historique, qui leur est offerte, de réaliser le voeu des peuples arabes.

Lors de la rencontre, tenue au siège du Conseil de la nation, Goudjil a justement rappelé la place toute particulière de la question palestinienne aussi bien pour le gouvernement que pour le peuple algériens, soulignant que la position de l'Algérie en faveur de l'instauration d'un État palestinien avec pour capitale El-Qods a toujours été «ferme, inaliénable et inconditionnelle.»= Il a évoqué, à ce propos, la démarche du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui veille personnellement à l'unification des rangs palestiniens. Le président du Conseil de la nation en a voulu pour preuve, les efforts fournis par le chef de l'État pour parvenir à la signature de la «Déclaration d'Alger» par l'ensemble des factions palestiniennes. Un acte historique d'ailleurs traduit dans les conclusions du Sommet arabe d'Alger qui a souligné la place centrale que la question palestinienne occupe dans le Monde arabe. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, Jabarin a fait savoir que la réconciliation palestinienne, initiée et parrainée par le président Tebboune, avait été au centre des discussions, assurant que le mouvement «Hamas» mobilisait tous les moyens susceptibles de mener à bien cette initiative. Et de poursuivre: «grâce aux efforts du président Tebboune, nous réaliserons assurément cette unité, qui relève de l'intérêt du monde arabo-musulman, et de celui de la cause palestinienne». Saluant, par la même, la position de l'Algérie et du président Tebboune contre la vague de normalisation avec l'entité sioniste, Jabrin a affirmé que «le Mouvement Hamas n'acceptera cette normalisation sous aucun prétexte». Au sujet de la situation des détenus palestiniens dans les geôles de l'occupant sioniste, le responsable a rappelé que le plus ancien détenu, en l'occurrence Nael Al-Barghouti avait bouclé, dimanche, ses 43 ans d'incarcération avec plus de 5 000 détenus, en plus d'une centaine de martyrs gardés au niveau des morgues au sein des prisons sionistes.