Le tribunal correctionnel de Tébessa, a condamné, avant-hier, très tard dans la nuit de mardi à mercredi, quatre individus, à une peine de deux ans de prison ferme, assortie d'une amende de 30000 DA, apprend-on de source juridique. Selon les précisions apportées par notre source, les mis en cause ont été poursuivis pour tentative de vol des bulletins de vote réservés au scrutin du samedi 12 juin. Sont impliqués dans cette affaire, première du genre, dans l'histoire des élections algériennes, trois employés des collectivités locales de Tébessa et un quatrième employé au sein de l'autorité nationale indépendante des élections (Anie). Bien que rien n'ait filtré sur les circonstances de cette tentative de vol, l'acte revêt, tout de même, une volonté malveillante, dont le but est l'atteinte à la crédibilité du processus électoral, a souligné notre source. Par ailleurs, les dessous de cet agissement restent sombres, dans la mesure où les commanditaires, s'il y en a bien sûr, n'ont pas été dénoncés, car la logique veut que les quatre individus n'aient pas agi de leur propre volonté, s'ils n'avaient été commandités pour le faire. Un volet, convient-il de le souligner, qui n'a pas été évoqué par l'instance de condamnation, puisque, nous dit-on, les mis en cause, ont assumé toute la responsabilité. Celle-ci estimée à son juste titre de gravité, car le représentant du ministère public a requis une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 50000 DA.