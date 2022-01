La relance des projets d'investissement à l'arrêt se concrétise un peu plus. C'est le bout du tunnel pour sept investisseurs conviés, la semaine dernière par le wali, accompagné du nouveau président de l'APW et d'autres responsables. Ils ont enfin reçu les arrêtés d'exploitation pour, en fin de compte, démarrer leurs projets, alors que d'autres ont pu disposer de leurs permis de construire, afin de concrétiser leurs projets. Avec cette relance des projets, des centaines d'emplois seront crées dès que ceux-là deviendront opérationnels. Après plusieurs années d'attente, dans un dossier aussi sensible que l'investissement, d'autres opérations similaires seront lancées prochainement. Il aura fallu des instructions fermes du président de la République, qui a inscrit la nouvelle année sous le signe de la relance de l'économie, pour que cette relance prenne effet. À Béjaïa, une commission avait déjà été installée à l'effet de lever toutes les entraves bureaucratiques qui se dressent sur le chemin de la réalisation des projets d'investissement. Les partisans de la léthargie et de la bureaucratie parmi quelques élus et responsables, sont pour beaucoup dans cet état de fait. Désormais la décantation s'opère.

Au chapitre des infrastructures, Son Excellence l'ambassadeur de la République de Chine était, hier, à Béjaïa, où il a inspecté le projet de la pénétrante autoroutière devant relier le port de Béjaïa à

l'autoroute Est-Ouest. Dans une déclaration à la presse, le diplomate chinois a indiqué que sa visite à Bejaia s'inscrit dans la cadre du développement de la coopération entre les deux pays. Le projet autoroutier est pris en charge par un groupe algéro-chinois Crcc/ Sapta. Les entreprises chinoises sont également présentes dans le bâtiment. De son côté, le wali de Béjaïa prévoit la livraison d'un nouveau tronçon de ce mégaprojet, en juillet prochain.

En prévision de la mise en service de ce nouveau tronçon, s'étendant du point kilométrique 16 au point 22, à Oued Amizour, une présentation a été faite par le directeur des travaux publics, le responsable de la société chinoise en charge des travaux et le responsable du projet, ainsi que le représentant de l'Agence nationale des routes. L'entreprise chinoise est tenue, à cet égard, de soumettre une proposition pour terminer l'entrée menant vers la Route nationale n°26.