Des aides diverses incluant des vêtements, des blouses et des articles scolaires ont été apportées aux enfants scolarisés des familles sinistrées, à la suite de l'explosion suivie d'un grand incendie survenue mardi dernier dans un entrepôt de produits cosmétiques dans la commune d'Ain Oulmène (sud de Sétif), selon la cheffe de daïra d'Ain Oulmène. Hadda Chorfi, qui a déclaré à l'APS que l'opération a été initiée par la daïra d'Ain Oulmène, en coordination avec la direction de l'action sociale et de la solidarité, a bénéficié 13 écoliers des paliers primaire et moyen ainsi qu'à leurs mères, afin de leur permettre de rejoindre aujourd'hui les bancs de l'école dans de bonnes conditions. Selon la même responsable, une deuxième opération ciblera les autres familles sinistrées composées de 24 membres dont 13 écoliers hébergés actuellement à l'auberge de jeunes Abdelhamid Kermali jusqu'à la réhabilitation de leurs domiciles. Haddad Chorfi a précisé que l'opération de restauration des habitations endommagées par l'explosion survenue à la cité des 583 Logts a débuté, hier, et concerne trois maisons dont certaines parties s'étaient effondrées durant l'incendie. Les travaux devront être exécutés dans les meilleurs délais, pour les remettre à leurs propriétaires. L'explosion a causé la mort de huit personnes et 14 blessés.