Après le débrayage des travailleurs des finances observé la semaine écoulée et dont la reprise reste fragile, ce sont les employés de la direction du commerce (DCP) d’Annaba et ceux de plusieurs secteurs qui persistent encore dans leur grève. Si les employés d’Algérie poste, de la direction du commerce et ceux de l’éducation, ont répondu favorablement à l’appel à la grève, lancé par leurs syndicats respectifs, les agents de nettoiement de l’APC et le personnel des autres services techniques d’Annaba, eux, ont répondu au besoin de percevoir leurs salaires impayés entre autres. Les contestataires ont décidé de porter leur action dans le temps et dans l’espace, jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. C’est une grève illimitée. Elle traduit le malaise des travailleurs qui, nous dit-on, attendent leurs arriérés de primes et d’allocations, permanisation des contractuels et augmentation des salaires, entre autres revendications. Ces dernières remontant à 2014, sont restées, selon nos interlocuteurs, tributaires d’un manque de sérieux et de fausses promesses, le manque d’implication des responsables de l’APC, pour la satisfaction de leurs doléances, entre autres contraintes orchestrées … Face à cet état de fait, nos interlocuteurs, menacent de radicaliser l’action. Celle-ci, dont la plateforme de revendications a été sanctionnée par un PV, a été remise aux partenaires concernés. Ceux-là, sont accusés par les grévistes d’être à l’origine de ce bras de fer. Un bras de fer dont, les conséquences ont impacté Annaba. Cette ville qui offre depuis plus de 3 jours, un décor hideux et un environnement meurtri, par la propagation des ordures ménagères sur tout son territoire. Situation provoquant la colère citoyenne, accentuée par la grève des travailleurs d’Algérie poste. Ce débrayage a fortement impacté les clients d’Algérie poste à Annaba où, les différents bureaux de poste étaient resté fermés. Une action pénalisant à plus d’un titre les citoyens d’autant plus que ce débrayage, provoqué sans préavis, a coïncidé avec le début du mois de Ramadhan. Les grévistes revendiquent la prime d’encouragement. Bien que la DG d’Algérie poste ait indiqué, dans un communiqué, que « la prime sera versée durant ce mois de Ramadhan», les postiers se disent ne pas trop y croire. Une assurance qui sera-t-elle convaincante pour une éventuelle reprise de travail ? Dans le même désolant constat, la DCP n’est pas restée en marge du peloton des grévistes.