Dernière ligne droite pour les indépendants et les partis qui ont décidé de participer aux législatives anticipées, prévues le 12 juin prochain. Le dernier délai de dépôt des listes de candidature est fixé à aujourd'hui minuit. La campagne électorale aura lieu du 17 mai au 8 juin 2021, selon un calendrier établi par l'Anie. La majorité des partis en lice s'affairaient encore hier à déposer leurs listes aux niveau des délégations de l' Anie. C'est le cas du RND.

Le président de son groupe parlementaire à l' APN, Mohamed Guidji, a indiqué, hier, que «son parti, qui a réussi à collecter plus de 40 000 signatures, a confectionné des listes dans les 58 wilayas et à l'étranger». Le dirigeant du Mouvement El Bina, Ahmed Dane a indiqué que son mouvement sera présent dans toutes les wilayas et a reconnu qu'il a ouvert ses listes aux hommes d'affaires, artistes et autres catégories sociales, pour se présenter à la députation. Pour de nombreux observateurs, l'ouverture par plusieurs partis, de leurs listes aux candidats extra-muros, est la brèche par laquelle les hommes d'affaires investiront l'arène électorale.

La part du lion est réservée par certains partis, sur leur listes aux candidat qui ne sont pas issus de leurs rangs. Dans certaines wilayas la proportion des non militants dépasse les 80%. C'est le cas du Mouvement El Bina, de Abdelkader Bengrina, Tajamoue Amel El Jazair (TAJ) de Fatma-Zohra Zerouati, le Front El Moustakbel et Jil Jadid de Sofiane Djilali. Cette tendance est justifiée par le fait que nombre de ces partis sont faiblement implantés, alors que d'autres, désertés par leurs militants se sont mués en coquilles vides. Cette option dans la moindre mesure a été adoptée également par le Rassemblement national démocratique (RND), lequel a ouvert ses listes à des compétences venues de divers horizons. Cette phase de confection de listes est caractérisée par le sauve-qui-peut des candidats à la candidature et le nombre important de recours parvenant aux directions nationales des partis.

Dans ce contexte et pour éviter la contestation de leurs militants, plusieurs partis hésitaient à dévoiler jusqu'à hier les listes des candidats retenus. Des guéguerres autour des listes parrainées par des partis en vue sur la scène politique ont été également signalées dans certaines wilayas. Les dépassements sont liés au tribalisme, régionalisme, allégeance et appartenance partisane, des facteurs pris en compte pour favoriser certains candidats, d'après des informations parvenant de certaines wilayas. Ces pratiques ont encore de beaux jours devant elles, même si l'introduction du principe de la liste ouverte est venue mettre un terme au marchandage des candidatures sur les listes des partis politiques.

Si la déferlante des listes indépendantes est largement perceptible, en revanche peu d'entre elles pourraient dépasser l'obstacle des signatures et passeraient à travers le crible des démembrements de l' Anie. Le principe de parité hommes-femmes semble être difficile à réaliser par plusieurs partis d'autant plus que peu de femmes se sont investies en politique, donc très peu d'entre elles peuvent se lancer dans la compétition électorale.

Pour rappel, le nombre total de sièges à pourvoir pour les législatives du 12 juin prochain est de 407, en baisse de 55 sièges par rapport à ce qui était en vigueur jusque-là, et ce malgré la hausse du nombre de wilayas, passant de 48 à 58. Le nombre de sièges de chaque circonscription est fixé sur la base d'affectation d'un siège par tranche de 120000 habitants et l'affectation d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de 60000 habitants.