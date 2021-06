La campagne électorale pour les législatives du 12 juin touche à sa fin et semble avoir imprégné le paysage politique de nouveaux principes et fonctionnements susceptibles de créer la surprise en matière de participation.

El-Moustakbel: «L'heure est à la stabilité politique»

Intervenant à partir de Tizi Ouzou, le président d'El Moustakbel, Abddelaziz Belaïd, est revenu sur l'importance de ce rendez-vous électoral, indiquant que «l'heure est à la stabilité politique et au rassemblement de l'intelligence pour l'élaboration d'un nouveau projet de société consensuel, qui sera en mesure d'immuniser le pays et d'apporter des solutions aux problématiques politique, sociale et économique, posées». Et d'ajouter:

«Il n'y a aucun parti qui peut prétendre à la majorité lors de ce scrutin dont l'objectif est la sauvegarde du pays à travers la mise en place d'institutions solides et l'élaboration de nouvelles lois pour apporter des solutions aux difficultés actuelles».

Jil Jadid: «Le Hirak béni a joué un rôle majeur»

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, a affirmé que «la prochaine Assemblée populaire nationale sera une mosaïque politique composée de plusieurs courants politiques. Il n'y aura pas un parti dominant dans la composition du Parlement. Le prochain Parlement sera élu avec un taux de participation qui lui donnera la légitimité attendue. Le Hirak béni a joué un rôle majeur dans le changement des équilibres de par son influence historique sur l'avenir du pays».

FMN appelle les jeunes à participer massivement

S'exprimant à partir de Saïda, le président du Front du militantisme national (FMN), Abdellah Haddad, a appelé, dimanche, «à la participation en force de la jeunesse à ce rendez-vous électoral qui aura un impact positif sur le processus de construction de l'Algérie nouvelle.

Le Front du militantisme national aspire, à travers ces élections, à la formation d'un gouvernement fort qui tire sa force de l'Assemblée populaire nationale. La nouvelle composante de cette assemblée élue doit être à la hauteur des aspirations du citoyen, et capable de répondre à leurs revendications et transmettre leurs préoccupations.

FJD: «la voix de l'électeur est entre de bonnes mains»

Le président du Front de la justice et du développement, Abdallah Djaballah, a affirmé dimanche à Jijel, que «le vote lors des législatives du 12 juin est un droit et la voix des électeurs doit être préservée. Beaucoup de citoyens pensent que le vote est inutile et que la voix de l'électeur est exempte de responsabilité, mais cela est faux puisque la voix de l'électeur est entre de bonnes mains.

Le citoyen doit savoir à qui il donne sa voix afin de parvenir à concrétiser un système juridique juste».

PLJ: Benziadi exhorte les candidats à être fidèles à leurs promesses

De Mostaganem, le président par intérim du Parti de la liberté et de la justice, Djamel Ben Ziadi, a plaidé dimanche pour «un vote massif aux élections législatives du 12 juin afin d'opérer le changement dans l'institution législative.

Cette échéance électorale est l'occasion appropriée pour opérer le changement escompté». Dans ce contexte, Benziadi est revenu sur «l'importance de la responsabilité des citoyens dans le choix de leurs représentants à l'APN appelés à élaborer des lois conformes à la nouvelle Constitution».

Exhortant les candidats à «être crédibles envers les citoyens et fidèles à leurs promesses électorales».

FBG: «le prochain scrutin constitue une étape décisive»

De Taref, le secrétaire général du Front de la bonne gouvernance, Aissa Belhadi, a souligné dimanche que «le prochain scrutin constitue une étape décisive pour réaliser un changement positif et édifier une Algérie nouvelle», exhortant les citoyens à ne pas laisser passer cette opportunité pour élire avec responsabilité les candidats susceptibles de représenter véritablement les citoyens dans la future APN.

«Il est nécessaire de participer à ces joutes électorales pour contribuer à la réussite du processus de transition démocratique dans le respect du serment des martyrs, de la Déclaration du 1er novembre 1954 et des engagements du Hirak populaire qui a revendiqué ce changement.»

El Islah: «éviter tout scénario fatal»

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini a annoncé, dimanche depuis Tipasa, que «le mouvement El-Islah oeuvrera à trouver une majorité présidentielle parmi les groupes parlementaires convaincus du programme du président de la République dans l'objectif d'assurer une harmonie entre les institutions de l'Etat». Et d'jouter «La cohérence des institutions de l'Etat permettra de poursuivre le même rythme d'édification de l'Algérie nouvelle en évitant, par conséquent, tout éventuel scénario fatal».

RND: Zitouni mise sur la base militante

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Tayeb Zitouni, a affirmé, dimanche à Laghouat, que «son parti tendra la main à toutes les forces politiques actives s'il remporte la majorité aux législatives du 12 juin. Le changement global ne peut être opéré seulement à travers la direction nationale, mais plutôt par la contribution de la base militante dans toutes les communes du pays avec des propositions sérieuses issues de la réalité en fonction des spécificités de chaque région».