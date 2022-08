Huit dossiers de candidature aux élections partielles des Assemblées populaires communales (APC) prévues le 15 octobre prochain ont été déposés à Tizi Ouzou, indique, hier, la délégation de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie).Il s'agit de quatre dossiers pour chacune des deux communes concernées par ce scrutin partiel, Ait Boumahdi dans la daïra de Ouacifs et Ait Mahmoud dans la daïra de Béni Douala, déposés par deux partis politiques et six listes indépendantes.

Pour la commune d'Ait Boumahdi, deux partis politiques, le Rassemblement national démocratique (RND) et le Front des forces socialistes (FFS) ainsi que deux listes indépendantes, Imnyen lkhir et Tagmats ont déposé leurs dossiers.

Dans la commune d'Ait Mahmoud, le FFS est en lice face à trois listes indépendantes, Taskamut Ussirem, Tigejda Tighri Ugdud. L'Anie dispose de huit jours pour l'étude de ces dossiers dont le dernier délai pour le dépôt était jeudi à minuit. «Ceux qui sont validés participeront donc à l'élection et les listes rejetées disposent des voies de recours offertes par la loi», a souligné le délégué local, Rachid Kana.

À noter que cinq partis politiques, le FFS, le RND, le Front de libération nationale (FLN), le Mouvement des jeunes Algériens (MJA) et le Front El-Moustakbal ont retiré les formulaires de souscription des signatures.