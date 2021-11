Dix-sept bureaux de vote itinérants ont pris le départ, hier, dans les wilayas d'Illizi et de Djanet pour sillonner les zones éparses et enclavées et permettre à leurs électeurs d'accomplir leur devoir civique, avancé réglementairement de 72 heures, dans le cadre des élections locales du 27 novembre. Dans la wilaya d'Illizi, une caravane, composée de 8 bureaux itinérants a pris le départ à destination des zones éparses où sont inscrits 8 461 électeurs, parmi les populations nomades d'Imehrou, Fadhnoune, Tarat, Oued-Samen, Tamadjert et Teghessa. Ils seront suivis, aujourd'hui, d'un autre bureau itinérant, dans la commune de Bordj Omar Idriss, appelé à sillonner les localités enclavées au nord de la wilaya, dont Zarzaïtine, Alrar, Stah et TFT (Tin-Fouyé-Tabenkort), a détaillé le délégué local de l'Anie, Mohamed Lakhdar Kara. La wilaya d'Illizi compte un corps électoral de 56417 électeurs répartis sur 24 centres électoraux coiffant 117 bureaux de vote, dont 9 bureaux itinérants qui auront à se prononcer sur 22 listes de candidature, dont 4 indépendantes. Dans la wilaya de Djanet, une caravane composée de 9 bureaux itinérants a pris le départ, hier, vers les régions éparses des communes de Djanet et Bordj El-Haouès, dont Tinelkoum, Tadenet et Tourest, pour permettre à 11601 électeurs, parmi les populations nomades, d'accomplir leur devoir électoral. Pour cette opération, plus de 60 véhicules utilitaires ont été mobilisés et 118 personnes ont été réquisitionnées pour l'encadrement de l'opération électorale. Le fichier électoral de la wilaya de Djanet recense 29 711 électeurs et électrices inscrits au niveau de 13 centres électoraux regroupant 53 bureaux, dont 9 itinérants. Toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de l'opération de vote ont été prises dans les deux wilayas, à travers la mobilisation des moyens humains et matériels, dans le respect du protocole sanitaire préventif contre la pandémie de Covid-19.

D'autres caravanes ont pris le départ, hier, à destination des régions éparses et enclavées des wilayas de Tindouf et de Tamanrasset, pour permettre à leurs électeurs d'accomplir leur devoir électoral, avancé de

72 heures réglementairement, pour les locales du 27 novembre, a-t-on constaté. Les conditions nécessaires, humaines et matérielles, ont été réunies pour assurer le bon déroulement du vote au niveau de ces bureaux, accompagnés d'encadreurs et d'observateurs de différentes formations politiques et de listes indépendantes en lice à ces élections, et ce dans le respect du protocole sanitaire pour la prévention contre la Covid-19.

Dans la wilaya de Tindouf, la caravane composée 9 bureaux itinérants, dont 6 dans la commune d'Oum-Laâssel, précisément dans les zones éparses de Bouokba, Oued El-Kherrab, Houaouiche, Hassi-Mounir et Hassi El-Beïda, et le reste, 3, devant sillonner les régions de Ghar Djebilet, Tafakoumt et Hassi-Naga, a indiqué le délégué de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mebarek Seddiki. La caravane du premier bureau itinérant avait pris le départ avant-hier, depuis la commune de Tindouf, vers les régions enclavées d'El-Kehal et de Chenachène pour permettre à 1 700 électeurs de choisir leurs représentants aux assemblées locales. Le fichier électoral de la wilaya de Tindouf compte plus de 90 960 électeurs répartis sur 26 centres électoraux, dont 22 centres dans la commune de Tindouf, chapeautant 171 bureaux et quatre dans celle d'Oum-Laâssel, coiffant 27 bureaux de vote.