C'est sous une salve d'applaudissements que, dans l'après-midi d'hier, le secrétaire général du FLN a fait son entrée dans une salle de réunion de l'APN, où l'attendaient les députés du parti. Visiblement, les élus nationaux constituant le groupe parlementaire du FLN, semblent annoncer la couleur par rapport aux événements qui ont marqué l'actualité du parti en fin de semaine écoulée. L'ensemble du groupe parlementaire est visiblement acquis aux thèses d'Abou El Fadl Baâdji, qui a tenu avec eux une réunion conjointe à huis clos. À l'unanimité, les députés du parti ont donc tranché en faveur de la légalité, en soutenant l'actuel secrétaire général, au détriment de ses détracteurs. Ces derniers qui ont, un peu plus tôt, adressé une lettre au président de l'APN, l'interpellant pour interdire l'accès au secrétaire général du FLN, qui avait annoncé la tenue de cette réunion, semblent avoir subi un premier revers. La réunion parlementaire a finalement eu lieu avec l'ensemble des députés dans une ambiance, on ne peut plus ordinaire, et même très enthousiaste. Dans son allocution devant ses parlementaires, Baâdji a plaidé pour un redéploiement politique de son parti, annonçant que le FLN ne va pas se contenter d'adhérer au processus politique national. «Le FLN va être un acteur politique majeur réel, qui alliera entre intérêt du peuple et les engagements de l'Etat», s'exclamera-t-il sous les applaudissements de l'assistance. Il appellera également les députés de son groupe parlementaire à faire preuve de sérieux et d'abnégation dans le débat autour du Plan d'action du gouvernement. Dans la matinée d'hier, le siège du FLN, devant abriter une réunion de la commission de coordination des redresseurs, a été le théâtre d'un rassemblement tenu par les partisans du secrétaire général. Se présentant comme des militants de base, les pro-Baâdji venus de différentes wilayas en compagnie des mouhafedhs et présidents des commissions transitoires, ont rejoint le siège du parti. Ils ont arboré des banderoles et scandé des slogans en faveur du patron du FLN. Un groupe de femmes s'est attelé à lancer des youyous depuis les fenêtres du siège du parti. D'anciens et actuels députés ont également marqué leur présence aux côtés du secrétaire général du parti. Le sit-in organisé par les partisans de Baâdji, se veut une démonstration de force et une riposte aux mem-bres du comité central qui avaient pris d'assaut le siège du parti, jeudi dernier. Les militants ont surtout mis en avant la légitimité de la direction actuelle pilotée par Abou El Fadl Baâdji. Ils dénoncent avec force «les manoeuvres des détracteurs du secrétaire général, ourdies, de surcroît à la veille du double scrutin local..». Ils fustigent également, les pratiques et attitudes des adversaires du premier responsable du parti, qui, selon eux, «portent atteinte à l'image du parti et sa direction nationale, qui a réussi, dans un contexte difficile et hostile, à obtenir de meilleurs résultats lors des législatives anticipées et à remettre le parti sur les rails». Sur des banderoles accrochées au fronton du siège du parti, plusieurs mouhafadhas (Bouira, Magra, Mascara, Bouzaréah, El Hadjar, El Abiodh Sidi Cheikh, Sétif, Tighennif, Tissemsilt, Saïda, Tlemcen, Guelma, Messaâd, Sour El-Ghozlane, Djelfa, Souk Ahras, El Meghaïer...) apportent leurs soutien et appui à l'actuelle direction «légitimement élue» à sa tête Abou El Fadl Baâdji. «Nous sommes tous Baâdji. La stabilité du parti est une ligne rouge», peut-on lire sur une des pancartes affichées en cette circonstance. «Ceux qui s'opposent actuellement à Baâdji sont ceux qui ont voté à l'unanimité la résolution du CC, stipulant que la session ordinaire du comité central sera reportée pour après les échéances électorales», a estimé un ex- député présent sur les lieux.

Par ailleurs, dans un communiqué de soutien à la direction nationale lu en cette occasion, les mouhafedhs, présents au siège du parti, expriment leur soutien indéfectible à Baâdji, auquel ils renouvellent leur soutien inconditionnel. Parallèlement au sit-in des pro-Baâdji, les opposants au patron de l'ex-parti unique, parmi les membres du CC ont tenu un rassemblement devant le siège du parti.

Enfin, une motion politique devait sanctionner les travaux de la rencontre des députés du FLN, qui s'est achevée tardivement.