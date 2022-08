Les éléments de la brigade de recherche et d’investigations de la wilaya de Mostaganem ont démantelé récemment un réseau criminel qui s’adonnait à la commercialisation de drogues dures (cocaïne) et de comprimés psychotropes, a indiqué, hier, ce corps de sécurité. Cette opération a été menée suite à des informations faisant état des activités de ce réseau, composé de trois individus, âgés entre 22 et 34 ans et originaires de différentes wilayas dans l’ouest du pays, qui s’adonnaient à la vente des drogues dans le quartier Salamandre, au centre- ville de Mostaganem, relève un communiqué de la sûreté de wilaya. Les investigations lancées dans ce cadre ont permis d’identifier le cerveau de ce réseau, qui a fait l’objet d’une étroite surveillance avant d’être arrêté au moment où il s’apprêtait à prendre possession d’une quantité de drogue de la part de ses deux complices. Les enquêteurs ont saisi une quantité de 1, 58 grammes de cocaïne et sept comprimés de psychotropes. Après avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire, les trois mis en cause ont été présentés par- devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui a placé deux des mis en cause en détention provisoire, alors que le troisième a été mis sous contrôle judiciaire, a-t-on ajouté de même source.