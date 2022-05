Un réseau criminel de faux monnayeurs composé de trois individus a été démantelé récemment par la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale (GN) à Ghardaïa et une somme de 522 000 DA de faux billets de 2000 DA et 1000 DA a été saisie, rapporte un communiqué de cette institution sécuritaire. Agissant sur la base d'informations faisant état d'un réseau de faux monnayeurs activant dans la région de Ghardaïa, les recherches et investigations menées par les éléments de la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale ont donné lieu à l'arrestation de trois présumés faussaires dont un de nationalité sub-saharienne et la saisie de 522000 DA en coupures de 2000 et 1000 DA que les faussaires tentaient d'écouler sur le marché, précise le communiqué. Les services de la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale ont également saisi du matériel informatique et scanner utilisé pour leur forfait, ainsi que 226 puces électroniques pour téléphone portable vierges non utilisées, et des coupures de papiers, ajoute la source.

Les enquêtes menées par la Gendarmerie nationale font également état de l'implication présumée de trois autres individus en délit de fuite et activement recherchés, souligne le communiqué. Poursuivis pour «constitution d'une association de malfaiteurs et falsification de billets de banque de la monnaie nationale, atteinte à l'économie nationale, escroquerie falsification et faux et usage de faux», les trois faussaires ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'identifier d'autres complices et les ramifications éventuelles de cette activité criminelle, conclut la même source.