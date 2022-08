C'est demain, vendredi 19 du mois d'août en cours, qu'aura lieu la traditionnelle ascension d'Azrou N'Thor.

Une manifestation organisée, cette année, au beau village Aït Atsou. Pour cette fête, ce sont les habitants d'Ath Atsou qui invitent. Comme à l'accoutumée, l'organisation minutieuse garantit une visite agréable à tous les hôtes.

Une organisation assurée par le comité d'organisation composé de jeunes et de moins jeunes. En tout cas, depuis le début de la visite au niveau du comité d'accueil, le visiteur est pris en charge en information, orientation, nourriture, eau et spectacle envoûtant du Djurdjura. Sur place, la manifestation prend les airs d'une zerda où Tevyitha, la traditionnelle fête qui se tient dans pratiquement tous les villages abritant des saints. Les gens viennent faire la fête, mais surtout pour prendre la baraka.

Les anciens disent que celui qui se rend sur les lieux reste prémuni du mal durant toute l'année. Ses biens sont fructifiés par la grâce de Dieu.

La manifestation participe ainsi à ancrer la tradition et surtout à pérenniser une identité authentique en ces temps de mondialisation et d'uniformisation mondiale. Cette tradition de l'ascension d'Azrou N'Thor est un rituel qui maintient le lien charnel de l'individu avec son histoire millénaire.

Enfin, il convient de rappeler que cette tradition à l'instar des autres et nombreuses manifestations traditionnelles célébrées dans la wilaya représente un potentiel touristique inestimable.

En cette période où le gouvernement oeuvre à relancer l'industrie touristique, il est primordial d'encourager l'organisation de ces manifestations qui sont un vecteur important de la stratégie de promotion de la destination nationale. D'ailleurs, les anciens se souviennent que dans les années 70, les touristes étrangers étaient très nombreux à venir assister à ces rendez-vous. Pour l'ascension jusqu'à ce lieu mythique, situé à plus de 1800 mètres d'altitude.

Azrou Nthor qui signifie le rocher où se tient la prière de la mi-journée, les gens ne se souviennent que de la première célébration, mais tout le monde est sûr que la tradition remonte à très loin dans le temps.

En cette période de fin de l'été, à l'entrée de l'automne qui signifie aussi le début des travaux de la terre, les villageois habitant en contrebas de ce pic montagneux empruntent les chemins sinueux et escarpés qui montent jusqu'aux cimes. Après une difficile ascension, les pèlerins accèdent ainsi à la fête qui se tient sur place. Aussi, depuis des siècles, les villageois font vivre cette tradition en organisant le même rituel d'ascension. On y vient de partout en Kabylie, voire même d'Algérie pour admirer le beau paysage des cimes du Djurdjura et surtout «prendre la baraka des saints qui habitent le lieu».