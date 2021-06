Le bilan des victimes mortes par noyade donne des sueurs froides. Le dernier décompte de la Protection civile s'élève à 59 corps repêchés sans vie en mer ou au niveau des réserves d'eau, barrages et retenues d'eau depuis le 1er mai 2021. La moyenne journalière est estimée à trois morts chaque 24 heures. Un nombre à la fois «spectaculaire» et «inquiétant». Ces décès sont dus, d'une part, à «l'inconscience» des jeunes, notamment les enfants qui représentent la majorité des victimes et d'autre part, à l'insuffisance des piscines communales, notamment dans les régions n'ayant pas d'accès à la mer. La majorité des victimes du phénomène des noyades mortelles est, en effet contituée de mineurs «lâchés» dans la nature par leurs parents.

L'absence des lieux de loisir les pousse aussi, en cette période de grande chaleur, à se diriger vers les plans d'eau, au péril de leur vie, comme c'est le cas d'un jeune mineur qui s'est dirigé avant-hier vers une retenue d'eau à Tlemcen avec ses compagnons pour y chercher de la fraîcheur. Cependant, la baignade a tourné au cauchemar. Son corps a été repêché sans vie par les plongeurs de la protection civile sous les yeux éberlués de ses compagnons qui n'avaient rien pu faire pour le sauver.

Deux autres mineurs ont subi le même sort mercredi dernier à Biskra. Ces morts sont des drames qui interpellent les consciences sur les risques qu'encourent nos enfants, qui se retrouvent dans la majorité des cas coincés dans la vase, disparaissent dans les profondeurs des barrages et s'enfoncent sans espoir. Les fortes chaleurs enregistrées ces dernières semaines ont été accompagnées d'une recrudescence des accidents par noyade dans les plages interdites à la baignade. Ledit bilan de la Protection civile (PC) affirme ce constat. Le phénomène des baignades mortelles a causé plus d'une vingtaines de décès sur nos plages, bien avant leur déconfinement. Bien que certaines parties du littoral soient officiellement interdites à la baignade, les citoyens s'y rendent pratiquement chaque week-end. Une ruée vers les plages non surveillées est constatée, en effet, de l'Est à l'Ouest de notre vaste littoral. Des vagues d'estivants se rendent dans les plages non surveillées, où «toute erreur peut être fatale».