Les exportations algériennes pour le premier semestre de l'année en cours ont frôlé les 26 milliards de dollars. Dans ce montant record, la part qui revient aux produits hors hydrocarbures dépasse les 3,5 milliards de dollars, soit la moitié de l'objectif de 2022, fixé à 7 milliards de dollars. Une belle performance et un nouveau record battu par les exportateurs. En proportion, les statistiques de la Douane, rendues publiques, hier, font état d'une hausse de l'ensemble des exportations de l'ordre de 48,3% par rapport à la même période en 2021.

Quant au chiffre des importations, la même source fait ressortir un montant de 20,223 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année en cours. Ceci représente une augmentation de 7,41% par rapport à la même période en 2021. En valeur, l'Algérie a importé pour près de 19 milliards de dollars. Ceci amène à conclure que pour la première moitié de l'année, le commerce extérieur a réalisé un excédent de quelque 5, 6 milliards de dollars. Près de 6 fois le montant engrangé durant tout l'exercice 2021. Comparativement au premier semestre de 2021, le différentiel est de plus de 7 milliards, puisqu'en cette période l'Algérie avait accusé un déficit de -1,3 milliard de dollars. Ces résultats permettent de constater un taux exceptionnel de couverture des importations par les exportations de 128,2%, alors qu'il était de 92,8% pour le 1er semestre 2021. Ces résultats sont la conséquence directe d'une hausse très importante des exportations d'hydrocarbures. Cela est un fait, Il reste cependant que l'ampleur atteint en terme d'excédent est lui, la conséquence directe d'un effort soutenu dans la promotion des exportations hors hydrocarbures et une bonne maîtrise des importations.

La poussée enregistrée dans la vente des biens industriel et minier a permis de consolider directement la balance commerciale. De fait, les exportations hors hydrocarbures ne constituent plus un «verni» que l'administration met sur ses chiffres, mais un sérieux facteur d'appréciation de la dynamique économique et commerciale du pays.

Il convient de rappeler enfin que les principaux partenaires commerciaux de l'Algérie sont, la France, le Brésil, l'Argentine et l'Italie, comme fournisseurs et l'Italie, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et les Etats-Unis comme clients.