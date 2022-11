Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a remercié le peuple et le président tunisien pour le travail accompli durant les trois dernières années, où ils ont eu à présider la Ligue arabe. Le chef de l'État a ensuite souhaité la bienvenue aux invités de l'Algérie. « Le meilleur des accueils dans l'une des plus belles journées où le peuple algérien célèbre l'anniversaire de sa glorieuse guerre de Libération nationale », a-t-il soutenu se réjouissant que les invités de l'Algérie puissent partager avec le peuple algérien ce moment important et historique. Le président Tebboune rappelle que ce Sommet de la Ligue arabe intervient « dans un contexte international très complexe et inédit dans l'histoire du monde moderne avec des conséquences graves sur la sécurité alimentaire ». Il met en avant le fait que ce dossier est le plus grand défi auquel doit faire face, aujourd'hui, la région. Il insiste sur le travail arabe commun en définissant les priorités. Le président Tebboune insiste également sur la question palestinienne. Ainsi, il rend un vibrant hommage au peuple palestinien, en rappelant les souffrances et les agressions qu’il subit de la part des colons sionistes. « Le colon sioniste qui a tué des jeunes Palestiniens face à un odieux silence de la communauté internationale », dénonce le chef de l’Etat en consacrant une longue partie de son discours aux crimes commis par l'entité sioniste sur les territoires occupés. Face à Guterres, il pointe l'impuissance de l'ONU à imposer la solution à deux Etats. « La cause palestinienne est le cœur battant de la nation arabe », a renchérit Abdelmadjid Tebboune sous le regard du secrétaire général de l’ONU. Tebboune préconise la création d'un Conseil de coordination arabe pour la Palestine, et défendre une place à part entière de la Palestine à l'ONU. Il n'omet pas de revenir sur les crises en Libye, en Syrie et au Yémen appelant au dialogue pour parvenir à une solution pacifique dans le respect des libertés et de la souveraineté des peuples. Dans son discours d'ouverture, Abdelmadjid Tebboune, a également évoqué la réforme de la Ligue arabe. Il estime que l'on doit aller vers une nouvelle approche plus en adéquation avec la réalité de la nation Arabe. « Il faut mettre en place une nouvelle organisation à même de répondre aux défis et s'adapter aux changements du monde » , a-t-il soutenu