L'arène électorale est investie par de multiples groupes de candidats indépendants en prévision des législatives, prévues le 12 juin prochain. Ces candidatures ne peuvent que secouer le jeu politique traditionnel. Le nombre d'imprimés de candidature retirés a atteint, jusqu'à samedi, 3 020, dont 1 420 imprimés retirés par 55 partis, et 1 863 autres dans le cadre des listes d'indépendants, selon les chiffres avancés par le président de l'Anie, Mohamed Charfi.

Cet engouement sans précédent pour des listes indépendantes, peut s'expliquer par l'arrivée au pouvoir d'un chef de l'Etat sans affiliation politique clairement déterminée. L'autre facteur qui explique cette déferlante est le fait que plusieurs transfuges de partis préfèrent piloter des listes d'indépendants. Les scissions dues aux mésententes et notamment aux répartitions des postes sont importantes, au niveau de ces partis. L'inflation des indépendants témoigne bien de cet aspect.

Outre les indépendants, les candidats au titre de la «société civile» s'attellent également à investir le champ politique. À ce rythme, les indépendants seront fortement présents dans la future chambre basse du Parlement. Or, beaucoup de ces candidats sont sans programme politique précis. Dès lors, ils ne peuvent s'appuyer que sur des réseaux familiaux, voire tribaux. Il faut souligner que, contrairement aux sept législatures précédentes, la nouvelle Assemblée populaire nationale, devrait être dominée par des élus indépendants et ceux issus de la société civile et une faible représentation des partis. Ne serait-ce que d'un point de vue financier, cette tendance aura un impact négatif sur les partis. Ces derniers, faut-il le rappeler, reçoivent une aide financière de l'Etat en fonction du nombre des députés et au prorata du nombre d'élus locaux. En outre, dans plusieurs circonscriptions, les indépendants concurrenceront les listes présentées par leurs partis d'origine.

Toutefois, malgré l'irruption d'indépendants dans le champ politique, à la faveur des législatives anticipées, les partis politiques restent des acteurs incontournables du jeu politique. Dans ce contexte, le FLN et le RND, qui ont quasiment terminé l'opération de la collecte des signatures, devraient passer bientôt à l'étape de tri des dossiers de candidature au niveau des wilayas, puis au niveau central. Ces deux partis présenteront des candidats dans la totalité des circonscriptions électorales, apprend-on encore. Habitués à obtenir la majorité au Parlement à eux deux, ces partis nagent, aujourd'hui, dans l'incertitude, concernant les résultats des prochaines joutes.

Si quelques partis, mieux implantés que d'autres, peuvent se passer de la nécessité d'une coalition, en revanche pour le reste de foultitude de sigles, la formalisation d'alliances et de coalitions reste une option indispensable. Cela est d'autant plus raisonnable que le paysage politique se caractérise par une grande fragmentation (70 partis politiques agréés). D'après certains observateurs, le chef de l'Etat, qui ne dispose pas de structure politique clairement définie, s'appuierait sur des entités politiques constituées d'anciennes et de nouvelles organisations de la société civile, ainsi que sur des indépendants et des partis proches.

Par ailleurs, les députés indépendants peuvent rejoindre un groupe parlementaire partisan, tandis qu'est déchu de son mandat électif, le député, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé d'appartenance, sous l'égide de laquelle il a été élu. Il convient de noter que ce genre d'engouement n'est pas constaté lors des meetings pré-électoraux organisés par plusieurs partis politiques en lice. Les chefs de partis en lice, à l'image de Lamine Osmani, Redouane Khelaf, Abelkader Bengrina, Soufiane Djilali, Filali Ghouini sont déjà en campagne.