Prorogés de cinq jours, le délai de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin, est fixé à aujourd'hui à minuit. La déferlante des listes d'indépendants caractérise les joutes prochaines. Selon le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, «3075 listes d'indépendants et au moins 1813 listes de 53 partis politiques agréés souhaitant se porter candidats aux élections législatives du 12 juin 2021, ont été enregistrées par l'Anie». L'autorité a fait état également du dépôt par la communauté nationale établie à l'étranger «de 15 listes de neuf partis politiques».

D'après certains politologues, il sera difficile de dégager une majorité à l'Assemblée populaire nationale sur fond d'une mosaïque de listes d'indépendants, lesquelles listes ne peuvent pas combler le vide laissé par les partis boycotteurs. Les listes d'indépendants seraient formées en majorité par des transfuges de partis politiques et un conglomérat de civils. En tout état de cause, certains y décèlent, à travers les chiffres de l'Anie, la volonté de faire une part belle à la société civile au Parlement.

Or, selon de nombreux spécialistes, la société civile, qui est un contre-pouvoir vis-à-vis de l'Etat, doit rester à l'extérieur du Parlement. Ces entités ne peuvent être inféodées ni aux partis politiques ni à l'Etat. Au total 16 partis confirment avoir dépassé, jusqu'ici le seuil du nombre de signatures leur permettant de parrainer des listes de candidatures. Il s'agit du FLN, RND, MSP, Front El Moustakbel, le mouvement El-Bina de Abdelkader Bengrina, TAJ de Fatima-Zohra Zerouati, El-Adala de Abdellah Djabalah, El Fadjr El Djadid de Tahar Benbaïbeche, le FNA de Moussa Touati, Talaie El-Houriyet, Jil Jadid, El-Karama, PLJ de Mohand Saïd, FAN, le Front de la bonne gouvernance (FBG).

Dans ce contexte, Talaie El Hourriyet a indiqué, dans un communiqué, qu'il a pu remplir toutes les conditions nécessaires lui ouvrant la voie au parrainage des listes de candidatures, dès le 22 avril à midi, soit avant l'expiration du délai fixé initialement avant son prolongement, à la dernière minute, par ordonnance par le chef de l'Etat.

Ce parti affirme avoir collecté 35 750 souscriptions individuelles à travers 41 wilayas, dont 29 540 ont été validées. Par ailleurs, des hommes d'affaires, dont des membres du FCE, sont présents, notamment sur les listes des deux partis El Bina, le front El Moustakbal ainsi que d'autres partis qui ont décidé d'ouvrir leurs listes aux candidats extra-muros. En outre, certains partis comme Jil Jadid avaient dénoncé des tentatives d'entrave de l'opération de collecte de signatures par des partis proches du pouvoir qui dominent les assemblées élues. Sur un autre plan, eu égard aux pouvoirs que lui confère la Constitution amendée, la limitation du mandat parlementaire à deux fois, sa composante, le boycott d'une partie de la classe politique, le Parlement sera différent du précédent. En fait, les prochaines élections devraient permettre au président Tebboune de disposer d'une majorité confortable.

Pour cause: l'issue des législatives anticipées (majorité présidentielle ou majorité parlementaire) sera déterminante pour la concrétisation du programme et des orientations présidentielles en matière de politique publique. Enfin, l'examen de ces dossiers se fait dans les 12 jours au plus tard suivant la date de leur dépôt, ainsi la date butoir est fixée au 9 mai 2021, a rappelé l'Anie.