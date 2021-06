La région attire de plus en plus de randonneurs venant admirer les paysages et la qualité de l'air. Mizrana, connue pour son dense massif forestier, est sur le point d'inventer une autre activité économique rentable après l'agriculture de montagne. Une autre tendance est, en effet, en train de naître. La randonnée, autrefois connue comme un loisir réservé aux initiés devient aujourd'hui un sport favori des citoyens qui viennent de toutes les communes, voire même des autres wilayas du pays. En effet, c'est devenu une tradition pour les habitants de nom-breux villages de cette commune située à quelques encablures de la mer Méditerranée. Le week-end, un collectif du village Aït Saïd organise des randonnées au profit des visiteurs qui viennent en groupe. Un beau parcours de quelques kilomètres en sentiers battus au milieu de la forêt de Mizrana est réservé à cet effet. Les randonneurs découvrent, en plus du beau paysage encore à l'état sauvage et la qualité de l'air, une multitude de sites naturels et archéologiques.

L'activité est de plus en plus, organisée, en effet, mais des citoyens appellent à la rentabiliser économiquement, d'autant plus que la commune de Mizrana possède plusieurs atouts. Des jeunes appellent, en effet, les élus de leur commune à s'impliquer pour transformer ce potentiel naturel et humain en une activité touristique qui puisse profiter aux populations locales. Les visiteurs qui viennent ont besoin de trouver des commerces de services comme les restaurants et autres boutiques de vente d'objets traditionnels. Ces activités commerçantes peuvent se greffer à cette activité et créer des emplois pour les jeunes de ces villages. Toujours dans l'optique de transformer ce potentiel en activité économique, il convient de rappeler que la commune de Mizrana est située non loin de la ville de Tigzirt connue pour ses plages qui attirent chaque été des millions d'estivants. Ce potentiel humain peut être attiré vers les sites de la commune de Mizrana et surtout via ses randonnées en activant d'autres créneaux comme le transport et les agences de voyages. Ces dernières peuvent proposer des circuits et des randonnées organisées grâce au transport qui sera le partenaire essentiel. Ainsi, la commune de Mizrana peut profiter de ce potentiel d'estivants à la recherche d'autres découvertes en plus des plages. Mais, de l'avis même des jeunes de la commune, cette jonction entre l'activité des randonnées et l'économie ne peut se réaliser sans l'implication des élus. Ces derniers détiennent les instruments nécessaires pour mobiliser toutes les parties concernées comme les agences de voyages, les transporteurs, les commerçants et les artisans. Il est d'ailleurs, de leur rôle de faire naître des activités économiquement viables pour leurs communes. Mais hélas, jusqu'à présent, la seule activité économiquement rentable demeure l'agriculture de montagne. Une activité qui repose uniquement sur le savoir-faire des populations et le don de la nature.