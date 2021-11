Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil «Par le peuple et pour le peuple»

C'est au niveau de l'ecole primaire «Parc de la liberté» (Alger-Centre) que le deuxième personnage du pays a accompli, hier matin, son devoir électoral dans le cadre des élections des assemblées locales du 27 novembre. Sourire aux lèvres, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a estimé que cette joute électorale vient parachever le processus d'édification des institutions de l'état. «Il s'agit de la troisième phase du processus engagé, après le référendum sur la Constitution, initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, puis les élections législatives», a-t-il soutenu. Pour lui, la sortie médiatique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la veille de ce scrutin, a été un message d'espoir aux Algériens.

Saïd Chanegriha a voté à Oued Koreïche

Comme a son habitude, Saïd Chanegriha a été l'un des premiers responsables a accomplir son devoir électoral. Hier, tôt dans la matinée en tenue civile, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), s'est rendu au CEM Ahmed Bey, dans la commune de Oued Koreich, à Alger, pour voter dans le cadre des élections des Assemblées populaires communales et de wilayas (APC-APW).

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger «Un grand jour dans l'histoire de l'Algérie moderne»

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a accompli, hier matin, son devoir électoral à l'école Ahmed Aroua de Staoueli (Alger-Ouest), et ce dans le cadre des élections des Assemblées populaires communales et de wilayas (APC-APW). Pour lui, cette élection marque un «grand jour dans l'histoire de l'Algérie moderne». «Elles s'inscrivent dans le cadre du parachèvement de l'édification des institutions démocratiques élues, qui sera sanctionné par le renouvellement des membres du Conseil de la nation», a-t-il soutenu. Le ministre a, en outre, mis en avant l'importance des assemblées élues ayant un lien étroit avec le citoyen. «Les assemblées élues interviennent directement dans la vie quotidienne du citoyen, d'autant qu'elles symbolisent la décentralisation et l'implication des citoyens dans la gestion de leurs affaires», a-t-il soutenu. Interrogé sur la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Tunisie, il a assuré que cela se fera au «moment opportun». «La visite prévue du président de la République en Tunisie, pays frère, interviendra en temps voulu», a-t-il conclu.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane «L'ultime jalon de l'édifice institutionnel»

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a accompli, hier matin, son devoir électoral à l'école Mohamed Aftouche de Birkhadem, dans le cadre des élections communales et de wilayas (APC-APW). Pour lui, ce rendez-vous constitue le dernier jalon dans l'édification des institutions démocratiques du pays, souhaitant que cette échéance permette d'élire des élus capables de donner un nouveau souffle à la gestion des collectivités locales.

«Aujourd'hui, nous assistons à la mise en place de l'ultime jalon de l'édifice institutionnel, tel que promis par le président de la République», a-t-il souligné. «Cela constitue un acquis pour tous les Algériens», a-t-il ajouté souhaitant que ces élections permettent d'élire les personnes capables de donner un nouveau souffle à la gestion des collectivités locales. «Cela afin d'atteindre des niveaux de croissance escomptés par tous, en vue de rompre avec la gestion irrationnelle qui était répandue par le passé», a conclu le chef de l'Exécutif.

Brahim Boughali, président de l'APN «Renforcer la démocratie participative»

C'est dans la vallée du M'zab que le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a accompli, samedi son devoir électoral. Il s'est rendu, hier matin, au bureau de vote de l'école «Abi-Ishak Brahim Tfyèche», à Béni-Isguen, dans la wilaya de Ghardaïa. «J'ai accompli, dans ma région natale, mon devoir électoral comme l'ensemble des citoyens pour l'élection d'une nouvelle élite locale qui sera en mesure de renforcer l'édification d'une démocratie participative», a-t-il indiqué. «Ces élections locales constituent l'un des 54 engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune et

le parachèvement de la construction de l'édifice institutionnel du pays, tel que prévu dans le cadre de la construction de l'Algérie nouvelle», a-t-il ajouté. «Nous apportons également à travers ces élections une réponse à tous ceux qui ont douté de leur tenue et de leur organisation dans de bonnes conditions», a -t-il conclu avec beaucoup de fierté.

Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication «Le changement commence par la commune»

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a accompli son devoir électoral, hier matin, au niveau du groupe scolaire 2 à la cité Sebala d'El Achour (Alger-Ouest). Pour lui, cette élection est l'occasion du véritable changement escompté par les citoyens pour l'édification d'une Algérie nouvelle.

«Ce changement est amorcé au niveau de la cité que gère la commune, que chaque citoyen doit prendre conscience qu'un tel changement est opéré à partir de la commune et qu'il est de son devoir d'assumer ses responsabilités et de voter en faveur de la personne en qui il a confiance», a-t-il soutenu.