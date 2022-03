« Il y a entre la France et l’Algérie, non seulement de multiples liens tissés au long de 132 ans de leur existence commune, non seulement les souvenirs des grandes batailles, où les enfants de l’un et de l’autre pays, luttèrent côte à côte dans nos rangs pour la liberté du monde, mais encore une sorte d’attrait particulier et élémentaire. Qui sait même si la lutte qui se termine et le sacrifice des morts tombés des deux côtés n’auront pas, en définitive, aidé les deux peuples à mieux comprendre qu’ils sont faits, non pour se combattre, mais pour marcher fraternellement ensemble sur la route de la civilisation ? ».