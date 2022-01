Le e-paiement en Algérie, un long chemin encore semé d'embûches! Hier, le Groupement d'intérêt économique de la monétique a publié un rapport où il annonce fièrement que plus de «150 sites Web-marchands offrent à leurs visiteurs, la possibilité de régler leurs achats par carte interbancaire (CIB) ou carte Edahabia». Certes, ils ont quasiment doublé en une année. «Le nombre des Web-marchands ayant intégré la plate-forme de paiement sur Internet en Algérie, a atteint 153 au terme de l'année 2021, contre 70 une année auparavant, soit une hausse de 118,57%», précise GIE Monétique. «Ce chiffre englobe des sociétés de différentes activités économiques, allant du secteur des assurances, jusqu'à celui de l'administration publique, en passant par ceux de la téléphonie mobile, des transports, du tourisme», ajoute la même source. Néanmoins, cela aurait été une belle avancée en...2016, date du lancement officiel de ce service en Algérie. On est en 2022, c'est-à-dire 6 ans après, et on parle fièrement de 150 sites, dont la majorité sont de grands facturiers, qui proposent le paiement en ligne. Cela frôle le ridicule. Surtout que la Covid-19 est passée par là! Les contraintes liées au déplacement et à la distanciation sociale ont «boosté» l'activité sur Internet, notamment la vente en ligne. L'Algérie n'est pas en reste de cette réalité mondiale. Sauf que l'on n' a pas su profiter de cette opportunité, afin de créer une véritable économie numérique! Pour preuve, «la vente des biens représente la plus grande portion de l'activité des Web-marchands avec 48 sites, suivie par les services digitaux (ventes de logiciels, hébergements Web, clouding, rechargement...), les services touristiques (agences de voyages, réservation d'hôtels..) et les assurances/assurances sociales avec, respectivement, 23, 21 et 15 sites». Parmi les opérateurs homologués pour le paiement sur Internet, on trouve également des sociétés de distribution de l'électricité/gaz et de l'eau (8 sites), des opérateurs qui offrent des services de formation (6), services financiers (2), immobiliers (3), sportifs (3), médicaux (2), sportifs, administratifs et autres (7). La liste comprend aussi 4 opérateurs dans les télécommunications, 3 entreprises de presse, 3 entreprises activant dans le transport aérien et ferroviaire, 2 opérateurs VTC (véhicules de transport avec chauffeur), ainsi que 3 organismes socioprofessionnels. De plus, combien de citoyens ont recours au paiement en ligne? Les transactions annuelles ont aussi augmenté, mais tout est aussi relatif. Le bilan du GIE Monétique fait ressortir une croissance annuelle «remarquable qui a atteint 70,25% par rapport à 2020, en matière de nombre de transactions et 106,07%, en matière de valeur des transactions». Sauf qu'à bien lire les chiffres, ils ne représentent même pas les transactions d'une semaine de Ouedkniss ou Jumia. La GE parle d'un montant global des transactions en 2021 avec 7 821 346 transactions d'un montant de 11,18 milliards de dinars». Ce qui n'est pas une goutte d'eau dans un océan, quand on parle d'un pays continent comme l'Algérie où des millions de transactions se font chaque jour, sur les réseaux sociaux en toute opacité. Arrêtons d'essayer de «cacher la forêt» avec de fausses interprétations des chiffres...