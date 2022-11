L'ami de la Révolution algérienne, membre de l'Armée de libération nationale (ALN), Roberto Muniz dit « Mahmoud l'Argentin » est décédé, a-t-on appris, aujourd’hui, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. Le défunt a rejoint les rangs de la Guerre de libération nationale en 1959. Il a eu ses premiers contacts avec les émissaires du Front de libération nationale (FLN) à Buenos Aires en 1956 alors qu'il était secrétaire général du Parti ouvrier argentin. Il contribua à l'internationalisation de la cause algérienne et de la Révolution. Imprégné de la Révolution algérienne, feu Roberto, dit « Mahmoud », rejoint les rangs de l'ALN pour s'occuper de l'aspect technique de la fabrication d'armes, avant de s'installer à Alger, au lendemain de l'indépendance. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde sympathie à la famille du défunt et à ses proches en Algérie et en République amie d'Argentine, ainsi qu'à tous ses camarades Moudjahidine et compagnons de la Révolution, priant le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis, et de prêter à ses proches patience et réconfort. Avec la disparition de ce « symbole », l'Algérie perd « un ami de la Révolution, un militant farouche et un grand Moudjahid », a affirmé le ministre.