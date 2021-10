La poétesse et romancière algérienne, Noura Saâdi, est décédée, hier, à Alger, à l’âge de 65 ans, des suites d’une longue maladie, indiquent ses proches. Native de Guelma en 1956 et établie à Alger, la défunte a commencé son parcours à la fin des années 1970, en publiant ses premiers textes poétiques et littéraires, au- delà de ses multiples collaborations avec la presse écrite, la revue féminine

El Djazaïria, notamment et la présentation de plusieurs émissions radiophoniques. Noura Saâdi qui a, auparavant, exercé le métier d’enseignante de langue et littérature arabes, compte à son actif plusieurs publications littéraires, dont les recueils sortis en 1983, de poésies, Djaziret holm qassira et de nouvelles, Aqqabiyet el madina, ainsi que Assabiê Ayyoul, Khafaqat chiâriya et autres nouvelles et textes en prose. Les nombreux écrits de la défunte, empreints de rationalité et d’esthétique, lui vaudront d’être répertoriée dans l’édition 1995 du Dictionnaire El Babtin des poètes arabes contemporains, produit par la Fondation du Prix pour la Créativité poétique, Abdelaziz Saoud El Babtin. Noura Saâdi a été inhumée, hier après midi, au cimetière de Aïn -Naâdja à Alger.