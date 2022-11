L'ancien ministre et diplomate, le moudjahid Djamel Houhou est décédé à l'âge de 88 ans, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. Né en 1934 à Biskra, le défunt a rejoint les rangs du Front de Libération nationale (FLN) en 1956 et était un des membres éminents et actifs au sein de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema). Après la proclamation du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958, plusieurs missions lui ont été confiées en Tunisie en compagnie du ministre des Affaires étrangères de l'époque, le moudjahid Mohamed Lamine Debaghine. Au lendemain de l'indépendance, le défunt moudjahid Djamel Houhou a rejoint le ministère des Affaires étrangères pour occuper le poste d'ambassadeur au Canada puis à la République arabe d'Égypte avant d'être nommé ministre de la Santé puis ministre de la Jeunesse et des Sports. En cette pénible épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt moudjahid, priant Allah Le Tout- Puissant de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens.