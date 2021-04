L'ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa est décédé, hier matin, à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja à Alger à l'âge de 72 ans. Le défunt a été inhumé après la prière d'El Asr à Dely Ibrahim (Alger). Abderrahmane Benkhalfa a occupé le poste de ministre des Finances du 14 mai 2015 au 11 juin 2016. Fin avril 2020, il est nommé envoyé spécial de l'Union africaine (UA) par le président de l'UA, Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, sur proposition du président Abdelmadjid Tebboune. Au cours de sa carrière professionnelle, le défunt a occupé plusieurs postes, dont celui d'ingénieur consultant à l'Institut national de la productivité et du développement industriel (Inped), haut responsable dans le secteur de l'hydraulique et de l'équipement et directeur central au ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques en 1993. En 2004, Abderrahmane Benkhalfa devient délégué général de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, d'Algérie (Abef), ainsi que membre du Conseil de la monnaie et du crédit à la Banque d'Algérie. En 2005, il est nommé secrétaire général de l'Union des banques maghrébines (UBM). En cette circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille. «J'ai appris avec une immense affliction et tristesse la nouvelle de la disparition du regretté, l'ancien ministre des Finances et envoyé spécial de l'UA, le docteur Abderrahmane Benkhalfa», a affirmé le président Tebboune dans son message. «Tout en compatissant à la douleur de la famille et des proches du défunt, nous prions Dieu, Tout-Puissant, de le combler de sa Sainte Miséricorde en cette journée bénie de ce mois béni et d'accorder aux siens patience et réconfort.» (À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons).