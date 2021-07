Les cérémonies commémoratives de la fête de l'Indépendance ont commencé, dans la wilaya de Tizi Ouzou, hier. Dans les quatre coins de la wilaya, des programmes riches et variés sont mis en oeuvre, afin de rendre hommage aux martyrs de la révolution qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. En plus des hommages rendus aux martyrs, des activités culturelles sont aussi programmées spécialement en ce 5 Juillet comme c'est le cas de la première édition du Salon du livre amazigh qui se tient, depuis hier, à Ouacifs. Un Salon du livre dédié au moudjahid Mohand ou Idir Aït Amrane, auteur du chant patriotique en tamazight, Ekker a mis n umazigh.

Par ailleurs, les autorités locales présideront les festivités en question dès aujourd'hui, avec l'exécution d'un riche programme commémoratif. Un regroupement est prévu, aujourd'hui, au carré des Martyrs à Mdouha (Tizi Ouzou-ville) où un hommage sera rendu aux chouhada de la nation. De même que les autorités ont choisi de donner le coup d'envoi de la saison estivale 2021 dans le registre des activités du 5 Juillet. Ainsi, un départ est prévu aujourd'hui également à la plage de Tassalast, à Tigzirt, où le wali et les responsables concernés procéderont au coup d'envoi officiel de la saison estivale. Le même programme prévoit l'inauguration de plusieurs infrastructures dont un complexe sportif de proximité à Makouda, une polyclinique à Redjaouna, 408 logements au pôle d'excellence de Oued Falli, une piscine de proximité à Larbâa Nath Irathen, une infrastructure sportive à Yakourène, etc.

Les autorités locales rendront hommage au moudjahid Ali Amani et ce, au niveau du Musée régional du moudjahid de la ville de Tizi Ouzou. Par ailleurs, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou propose de marquer l'événement historique du 5 Juillet d'une multitude d'activités pour revisiter l'histoire de la guerre d'indépendance. Le programme en question débutera demain, à 10 h à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Une exposition sur la Guerre de Libération nationale se tiendra dans cet établissement culturel où un hommage sera rendu au moudjahid Djillali Leghima qui nous a quittés récemment. En outre, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou proposera une exposition-vente de livres d'histoire. Plusieurs films historiques y seront projetés comme: Zabana de Said Ould Khelifa, Heliopolis de Djaffar Gacem, L'Opium et le Bâton, de Ahmed Rachedi et Krim Belkacem, du même cinéaste...

Au volet des communications, une conférence sera animée par Hadj Hafsi Chabane, moudjahid et écrivain, autour de son livre «De Djardjara à la zone 5 Wilaya IV, parcours d'un jeune moudjahid». En plus de la Maison de la culture, des activités sont prévues tout au long de cette semaine au Centre culturel Matoub-Lounès de Aïn El Hammam, à l'annexe de la Maison de la culture d'Azazga, à la bibliothèque principale de lecture publique et au Théâtre régional Kateb-Yacine. Dans ce dernier, seront présentées les pièces théâtrales «8 Mai 1945» avec l'association culturelle Ithran Ait Lahcène de Illoula Oumalou de Tizi-Ouzou et «La révolution: les hommes et les femmes qui résistent», présentée par l'association culturelle Thinka, de Ouacifs.