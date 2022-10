Les travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes (CESA) ont débuté, aujourd'hui, au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, à Alger, en prévision de la 31e session du Sommet arabe.Cette réunion planchera sur les dossiers économiques et sociaux, à soumettre au Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, prévue les 1er et 2 novembre.