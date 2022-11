Le ministère de l'Industrie a lancé lundi l'opération de réception en ligne des demandes d'agrément pour exercer les activités de concessionnaire et de construction de véhicules via sa plateforme numérique dédiée à cet effet. "En application des dispositions des décrets exécutifs n 22-383 et 22-384 du 17 novembre 2022 fixant les conditions de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et l’activité de construction de véhicules, le ministère de l'Industrie a annoncé lundi 28 novembre 2022, la nomination des membres des commissions en charge de l'examen et du suivi des dossiers relatifs à l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs et l’activité de construction de véhicules", lit-on dans un communiqué du ministère. Dans ce cadre, le ministère a invité les opérateurs économiques désirant exercer les activités de concessionnaire et de construction de véhicules à s'inscrire sur la plateforme lancée ce lundi (https://dispositifs.industrie.gov.dz) pour déposer leurs demandes.